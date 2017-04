Modifica Trump estrategia de Banxico

Ciudad de México– A base de tuits, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obligó en enero al Banco de México (Banxico) a modificar su estrategia para evitar una depreciación exagerada del peso frente al dólar, reconoció su gobernador, Agustín Carstens.Ante senadores de la Comisión de Hacienda de la Cámara alta, detalló que las subastas de dólares con cargo a las reservas internacionales, que solía hacer el banco central cada vez que había una depreciación fuerte de la moneda, dejaron de tener el efecto deseado debido a los mensajes en 140 caracteres de Trump.Por ello, agregó Carstens, el Banxico decidió iniciar el programa de coberturas cambiarias."Banxico no ha metido las manos en el tipo de cambio, sí hubo episodios en enero donde vendimos dólares porque teníamos un tipo de cambio demasiado alto, pero con dos tuits de ya sabemos quién, el efecto de desvaneció."En vez de usar dinero duro, nos movimos a un esquema de coberturas y así no quemamos parque", aseveró.Carstens mencionó que las coberturas cambiarias han tenido un efecto positivo en el mercado y el tipo de cambio, que se ha apreciado frente a la divisa estadounidense en las últimas semanas.Hoy, el Banxico renovó 200 millones de dólares de las coberturas con vencimiento a 30 días y el apetito por ese instrumento permanece alto, aseguró.Según su perspectiva, lo peor de la volatilidad para el tipo de cambio en México ha quedado atrás, aunque no se han desvanecido por completo los riesgos."Los momentos más volátiles ya han pasado, no estamos exentos de sorpresa, pero sí estamos en un mejor momento", afirmó.El gobernador aprovechó para mencionar que a diferencia de años recientes, las expectativas de crecimiento económico y producción petrolera que estimó la Secretaría de Hacienda para 2018 en sus precriterios de política económica, son más realistas y acertadas."Los precriterios que envió Hacienda están en el ámbito de lo razonable", calificó.Sin embargo, apuntó que a la dependencia federal le queda mucho camino por recorrer, pues la deuda total del País sigue siento alta y los mercados esperan mucha más disciplina fiscal, luego de años con demasiados controles.

