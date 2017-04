Estadounidenses compran menos autos

Washington— Los fabricantes de vehículos informaron ayer que tuvieron ventas decepcionantes en marzo, una posible advertencia sobre otros sectores de consumo.Ford, Fiat Chrysler, Toyota y Honda dijeron que las ventas generales de sus vehículos descendieron debido a la constante caída de la venta de vehículos de pasajeros. GM informó que sus ventas subieron gracias a una mayor comercialización de sus camionetas deportivas, pero sus cifras no fueron tan buenas como los expertos esperaban.General Motors (GM) vendió 256 mil 24 vehículos el mes pasado, en alza de 1.6% en relación a un año atrás, contra un incremento de 9.6% esperado por el gabinete especializado Edmunds.com.Ford, segundo constructor estadounidense registró una caída de sus ventas de 7.2% a 236 mil 250 unidades, principalmente en las de sus pequeños vehículos, que se redujeron en 24.2% en relación al mismo mes de 2016.FCA US (ex-Chrysler) registra un descenso en las ventas de su marca de SUV (4X4) Jeep. El grupo, filial de FCA Automobiles, acusó un retroceso de 5%, vendiendo 190 mil 254 unidades.Las cifras oficiales, esperadas en la jornada, deberían mostrar un total de 17.2 millones de vehículos en términos anualizados corregidos por variaciones estacionales (SAAR), en alza de 2% en relación a febrero de 2016, según Edmunds.com.Tesla anunció el domingo haber vendido más de 25 mil vehículos en el primer trimestre, un récord trimestral. El constructor de vehículos eléctricos, planea iniciar la producción de su modelo de gran consumo en julio, el “Model 3”, a un precio de base de 35 mil dólares. Ya habría recibido cerca de 400 mil reservas por este vehículo.Contrariamente a otros constructores, Tesla no anuncia cifras de ventas mensuales.“Cuando se mira las cifras de ventas, uno puede verse tentado a decir que la industria está al menos tan sólida como en el mismo período del año pasado”, comentó Jessica Caldwell de Edmunds.com.“Pero si se mira de cerca hay varias zonas de preocupación”, adelantó la analista. Los stocks están en su nivel más alto en una década, las promociones son importantes, la duración de los créditos para la compra de automotores se prolongó y las tasas de interés suben.La cesación de pagos de estos créditos alcanza por otra parte su techo desde 1996, destaca la agencia de calificación financiera Fitch Ratings.En lo que respecta a los constructores extranjeros, si bien Nissan vendió más automóviles nuevos que lo esperado (168 mil 832, en alza de 3.2% contra +2.7% previsto), Honda registró una baja en sus ventas de 0.7% en relación al mismo mes del año pasado, a 137 mil 227 unidades.Volkswagen continúa su recuperación luego del escándalo del “dieselgate” con 27 mil 635 vehículos vendidos, en alza de 2.68% en un año, mientras que Toyota vendió 215 mil 224 (-2.1%).Las ventas de autos habían alcanzado máximos históricos en los últimos años, pero las compañías ofrecen ahora más efectivo, incentivos y créditos con bajos intereses para atraer a compradores. Los inversionistas están preocupados de que las compañías se queden con vehículos que tengan que vender después con grandes descuentos.El gasto de los consumidores es una parte crítica del crecimiento económico, y los inversionistas se preguntaron si mantendrá su tendencia ascendente de los últimos años.Steven Ricchiuto, principal economista estadounidense para la firma Misuho, dijo que las ventas de autos han sido parte importante de la economía de Estados Unidos en fecha reciente, y si las ventas de vehículos caen, el gasto de los consumidores también podría debilitarse. La situación, a su vez, podría significar que los fabricantes y otras compañías no abran plantas ni contraten muchos trabajadores.

