Si dólar baja más, reducirán precios

Tras poco más de dos meses de bajas exponenciales en el precio del dólar, las cámaras empresariales informaron que la reetiquetación podría presentarse en un mediano plazo, cuando los beneficios de la despresurización del tipo de cambio se prolonguen y los insumos que se compraron a precios récord se terminen de consumir.La cotización en centros cambiarios ha presentado desde el 19 de enero de 2017 –cuando Donald Trump asumió el cargo– hasta el domingo 2 de abril, una recuperación del peso frente a la divisa estadunidense de hasta 5.10 pesos, al bajar del registro histórico de 23 a 17.90 pesos por unidad.El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Juárez, Rogelio González Alcocer, comentó que el precio actual de la moneda necesita prolongarse durante más tiempo para que los comercios comiencen a percibir los beneficios de la depreciación de la divisa en sus finanzas.“El cambio inmediato no lo va a haber, porque apenas tenemos con el dólar estable dos semanas, si sigue así otros quince a veinte días yo creo que sí vamos a empezar a ajustar los precios”, dijo.El presidente local de Canaco mencionó que muchos negocios de la frontera tienen que mantener los mismos valores durante un tiempo mayor debido a que necesitan agotar el lote de insumos provenientes de Estados Unidos que compraron con el dólar caro.González Alcocer aclaró que la Cámara sugerirá a los empresarios bajar el precio de sus productos. Agregó que quienes decidan no bajar sus precios podrían ver afectadas sus finanzas debido a la sobrevaloración de los productos.El presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Juárez, Jesús Andrade Sánchez Mejorada, explicó que muchos empresarios decidieron amortiguar los aumentos del dólar debido a que subir los precios les sacaría del mercado al que pertenecen, por lo que ahora apenas estarían en su margen de ganancia.En estos casos, se presentaron reducciones en el margen de utilidad debido a los costos que implicó consumir insumos manufacturados en otros países, principalmente Estados Unidos.Los dirigentes de ambas Cámaras empresariales indicaron que las empresas deberán buscar la manera de prescindir de los materiales estadounidenses y voltear al lado mexicano para que las variaciones en el tipo de cambio del dólar no limiten su capacidad financiera.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.