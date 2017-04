Ford abrirá centro de investigación en Canadá

Toronto— Ford Motor Co. contratará aproximadamente 400 empleados de la compañía de software BlackBerry Ltd. como parte de nuevas inversiones grandes en Canadá que incluyen un centro de investigación de comunicación entre vehículos en Ottawa, dijo la compañía.Ford señaló que el centro de investigación en Ottawa es parte de una inversión de 500 millones de dólares canadienses (376 millones de dólares estadounidenses). El plan se implementa mientras las empresas automotrices compiten para asegurar talentos de ingeniería a fin de no quedar rezagadas en momentos en que los vehículos se vuelven cada vez más automatizados y conectados entre sí y el mundo que los rodea, dijeron analistas.El nuevo Centro de Investigación e Ingeniería en Canadá se enfocará en investigación y desarrollo de dispositivos de infotenimiento, módems para vehículos, módulos de acceso para dispositivos, sistemas de asistencia al conductor y vehículos autónomos, dijo Ford el jueves. Habrá instalaciones adicionales en Waterloo y Oakville, en Ontario, así como en Cary, Carolina del Norte, y Sunrise, Florida. Será el primer centro de Ford en Canadá enfocado en investigación de conectividad y tecnología avanzada.Ford planea además intensificar la investigación en sostenibilidad y ahorro de combustible en sus operaciones en Windsor y Oakville. La empresa dijo que contratará aproximadamente 300 ingenieros de hardware y software en Canadá y 100 ingenieros adicionales en Estados Unidos para apoyar el trabajo del equipo canadiense.Sarah McKinney, vocera de BlackBerry, confirmó que 400 empleados de su compañía serían transferidos, y dijo que era parte del “cambio de hardware a software” de la compañía que se hizo famosa como fabricante de teléfonos celulares multifuncionales.Ford ha dicho que espera tener disponible en 2021 un taxi de conducción autónoma. El mes pasado, la empresa automotriz anunció que invertirá mil millones de dólares en cinco años en Argo AI, una compañía que fabrica software para vehículos autónomos.(Charmaine Noronha / Associated Press)

