Foráneos quieren rentar gasolineras

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) de Juárez informó que en las últimas semanas han surgido empresarios foráneos interesados en traer franquicias a través de la renta de las gasolineras locales.El presidente de la organización, Fernando Carbajal Flores, aseguró que esta ha sido una medida que están llevando a cabo particulares para traer al mercado local marcas extranjeras, entre ellas, firmas estadounidenses.Explicó que los interesados están buscando comprar o rentar los expendios con contratos de 10 a 20 años, esto lo hacen para no arriesgar capital al invertir en nuevas gasolineras.Carbajal Flores señaló que “los que quieren rentar casi todos son de compañías americanas, cadenas que apenas están formando; para ellos es mejor rentar las instalaciones o meter sus productos dentro de las estaciones, y con esto sobreponer su identidad en las bombas y faldones de los establecimientos”.A mediados de marzo, la Dirección de Desarrollo Urbano y Movilidad Urbana informó que sólo han otorgado un permiso para la construcción de un expendio de gasolina ubicado en la carretera Panamericana, poco después del kilómetro 20.El presidente de Onexpo Juárez aseguró que ante la llegada de corporativos gasolineros, los empresarios con pocos establecimientos deberán unirse para que no “invadan” inversiones foráneas la ciudad y los saquen de competencia.Luego de que se registraran complicaciones de distribución en la flexibilización del mercado de gasolinas de Baja California y Sonora, Carbajal Flores aseguró que tratará este tema con las autoridades federales en la ‘Onexpo 2017 Convention & Expo 2017’ (que se llevará a cabo del 7 al 19 mayo), debido a que aún no queda claro cómo se vincularán los demás distribuidores con los expendios.El presidente de Onexpo Juárez comentó que, en caso de que no se aclaren las dudas, los empresarios se verán obligados a comprarle a Pemex porque son quienes tienen la infraestructura y el sistema para realizar esas operaciones, no como las nuevas empresas que apenas están entrando al mercado.

