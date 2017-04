Empresas de EU regresan a México

Después de la elección de Donald Trump, empresas con planes de inversión en México, entre ellas algunas automotrices, fueron objeto de las críticas del ahora presidente.Ante la amenaza de aranceles altos a los productos importados, varias frenaron sus planes de mover producción a México. Pero ahora el panorama parece estar cambiando.Una nota publicada por la agencia de noticias Bloomberg, da cuenta de al menos tres empresas que cerrarán sus plantas en Estados Unidos para abrir instalaciones en México.“Illinois Tool Works cerrará una planta de autopartes en Mazon, Illinois, este mes y se dirigirá a Ciudad Juárez. Triumph Group está reduciendo el personal de Spokane, Washington, que fabrica componentes de fibra compuesta para los aviones de Boeing y trasladará la producción a Zacatecas y Baja California. TE Connectivity cerrará una planta de sensores de presión en Pennsauken, Nueva Jersey, para dar preferencia a instalaciones en Hermosillo”, refiere Bloomberg.En tanto, Rexnord, una empresa de metales ubicada en Indianápolis, comenzó a despedir personal, como parte de su proceso de mudanza hacia Monterrey, Nuevo León, informó ayer el diario mexicano Excélsior. La división de Rexnord que se va a México es la que produce baleros de rotación y engranaje industrial.Si bien Trump no ha dejado de insistir en que “Estados Unidos (es) primero”, y el futuro de Tratado de Libre Comercio con México y Canadá (TLCAN) sigue siendo incierto, “hay un optimismo cauteloso”, expone.De acuerdo con declaraciones a Excélsior por parte de Ross Baldwin, presidente ejecutivo de Tacna Services, que facilita reubicaciones de plantas, las evidencias muestran que aunque la actividad se paralizó en noviembre (luego de las elecciones presidenciales en EU), varias firmas han retomado sus planes de mudarse. Actualmente su empresa está trabajando con dos clientes que se van a México.“Tacna, con sede en San Diego, ayuda a manejar a 4 mil 500 trabajadores en México, donde los salarios de las fábricas son de aproximadamente un quinto de los de Estados Unidos. Eso podría explicar por qué el empleo en la manufactura mexicana creció 3.2 por ciento interanual en enero, mientras caía 0.3 por ciento en EU”, se lee en la nota de Excélsior.La reanudación del éxodo demuestra lo difícil que será para Trump invertir la tendencia macroeconómica sólo con sus discursos. Ayer mismo Trump firmó dos decretos encaminados a reducir el déficit comercial, pero de acuerdo con analistas son más bien actos simbólicos y no prevén que tengan mucho impacto.“Los planes de Trump de renegociar el TLCAN y sus referencias a aranceles punitivos no pueden borrar la necesidad de fabricar en países de costo más bajo”, dijo a Excélsior, Alan Russell, presidente ejecutivo de Tecma Group, de El Paso, Texas, que también ayuda a abrir y operar fábricas en México.Mientras que las empresas europeas recurren a la República Checa en busca de bajos salarios y Asia tiene a Vietnam, y Estados Unidos necesita de México para que muchos de sus productos sigan siendo competitivos, expone el periódico mexicano.(Con información de agencias)

