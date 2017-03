Prevén crecimiento económico de 3% en 2018

Ciudad de México─ La menor incertidumbre económica prevista para 2018 redundará en mayor crecimiento económico, que podría estar en un rango de entre 2 y 3 por ciento, estimó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Al publicar hoy los precriterios con el que inicia el proceso de análisis público y diálogo con el Congreso sobre el ejercicio fiscal de 2018, la dependencia indicó que para poder alcanzar el equilibrio presupuestal de conformidad con el plan multianual de consolidación fiscal, se anticipa un ajuste moderado en el gasto con respecto al Presupuesto de Egresos del 2017, de 2 por ciento del PIB.También prevé un tipo de cambio de 19.10 pesos por dólar en 2018, mientras que para este año espera que cierre en un nivel de 19 pesos.El precio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se ubicaría en 46 dólares por barril, frente a los 42 dólares esperados para este año.El nivel de producción de crudo sería de 2.006 millones de barriles diarios, respecto a mil 947 millones previstos en 2017. La plataforma de exportación bajaría a 850 millones, desde 904 millones de barriles estimados en este año.Destaca que, por primera vez desde 2008, se obtendría un superávit primario igual a 0.5 por ciento del PIB, ligeramente mejor al estimado en los Criterios Generales de Política Económica dos mil diecisiete.Hacienda espera que el Saldo Histórico de los RFSP (SHRFSP), la medida más amplia de deuda pública, sin considerar los recursos del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM) inicie una trayectoria decreciente en 2017, ubicándose en 49.5 por ciento del PIB.Mencionó que el escenario base para 2017 contempla un rango de crecimiento prudente, de entre 1.3 y 2.3 por ciento, consistente con las expectativas del mercado y los organismos internacionales.Las proyecciones de finanzas públicas para el cierre de 2017 no consideran el remanente del Banco de México, por lo que el cumplimiento de las metas fiscales no se sustenta en la recepción de dichos recursos, indicó en el comunicado.Destaca que, por primera vez desde 2008, se obtendría un superávit primario igual a 0.5 por ciento del PIB, ligeramente mejor al estimado en los Criterios Generales de Política Económica 2017. Por lo tanto, se espera que el saldo histórico de los RFSP (SHRFSP), sin considerar los remanentes de Banxico, inicie una trayectoria decreciente en 2017, ubicándose en 49.5 por ciento del PIB.El ajuste permitirá que, como proporción del PIB, los RFSP disminuyan a 2.5 por ciento, se alcance un superávit primario de 1.0 por ciento y el SHRFSP descienda a 49.2 por ciento.Destacó que la entrega de los remanentes del Banco de México implica una revisión de las estimaciones de cierre para 2017. En caso que no existan movimientos no previstos en el marco macroeconómico, se espera que los RFSP en 2017 se ubiquen en 1.4 por ciento del PIB y el SHRFSP en 48.0 por ciento del PIB.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.