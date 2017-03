La razón de que México no sea el gran ganador del TLC

La experiencia mexicana con el Tratado de Libre Comercio dista mucho de ser una gran victoria, publica hoy CNN.En México ha aumentado la pobreza desde que el TLC se implementó en 1994, mientras que la economía de dicho país registró un desempeño peor que numerosas otras naciones latinoamericanas, según nuevo estudio publicado por el Centro para la Investigación Económica y sobre Políticas.“Mucha gente cree que los mexicanos deben haberse beneficiado puesto que los trabajadores estadounidenses perdieron con el TLC”, dice Mark Weisbrot, uno de los directores del centro de ideas de tendencia izquierdista. “Pero los datos muestran que esto no es verdad”.Varios estudios demuestran que con el TLC México tanto ganó como perdió, dependiendo del sector de su economía. Se trata de algo similar a lo ocurrido en Estados Unidos –en general, entre los estadounidenses sufrieron algunas manufacturas al tiempo que muchos agricultores ganaron.En el análisis más reciente se citan cifras gubernamentales mexicanas y se determina que hoy en día a alrededor del 55 por ciento de los mexicanos no le alcanza para los gastos básicos, como comida, vivienda, atención médica, educación, transporte y ropa. Se trata una cifra mayor al 52 por ciento de 1994, lo cual pudiera parecer un aumento ligero, pero representa 20 millones de mexicanos más viviendo en estas condiciones.México ocupa asimismo la posición número 15 en Latinoamérica en el PIB per cápita −parámetro del poder adquisitivo de la población−. Entre 1994 y el 2016, el crecimiento del PIB mexicano per cápita promedió 1.2 por ciento, significativamente menos que otros países como Colombia, Perú y Chile, de acuerdo con el centro.Para México otro fuerte golpe fue la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio en el 2001. China pronto se transformó en la mayor competencia de México en el comercio con Estados Unidos.El comercio del país asiático con Estados Unidos se elevó dramáticamente tras su ingreso a la OMC, lo cual afectó las posibilidades y la participación mexicana en el mercado estadounidense.El TLC ha perjudicado además al México rural. Según el estudio del Centro de Investigación. Entre 1991 y el 2007 México perdió cerca de dos millones de empleos agrícolas.Los agricultores estadounidenses a gran escala, sobre todos los agricultores de maíz, superaron a sus colegas mexicanos, muchos de los cuales poseían predios pequeños y medianos y carecían de tecnología avanzada.En la actualidad, México es uno de los principales compradores de maíz y soya de Estados Unidos.En general, en lo relativo al sector manufacturero México no ganó. Hoy en día más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas se destinan a Estados Unidos libres de impuestos.Desde que entró en vigor el TLC han creado empleos en México empresas estadounidenses de todo tipo, desde John Deere hasta Krispy Kreme.Y otros datos muestran que en ciertos sentidos ha disminuido la pobreza en México. De acuerdo con datos del Banco Mundial, en 1994 había 9.2 millones de mexicanos pobres, definidos como con ingresos de 1.9 dólares diarios –criterio ajustado por la inflación registrada con los años−. Hoy en día, dicha cifra es de 3.8 millones.

