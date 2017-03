Libra Homex sanción económica en EU

Ciudad de México– La desarrolladora de vivienda Homex informó que la Corte de Distrito de Estados Unidos aprobó el acuerdo con la empresa sin ser sancionada económicamente.Sin embargo, la Corte de Distrito de Estados Unidos restringió a Homex el acceso al Mercado de Valores en ese país por reportar falsamente la venta de 100 mil casas que no se construyeron durante 2010-2013.La empresa mexicana no recibió sanción económica, luego de que EU aceptara el acuerdo alcanzado, sin admitir ni negar los reclamos, entre la Comisión del Mercado de Valores de ese país (SEC) y la viviendera, detalló Homex en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).De acuerdo con el caso presentado en la Corte del Sur de California, la viviendera con sede en Culiacán aumentó en 317 por ciento el número de casas vendidas en ese período.Por ello, la SEC acusó a la empresa mexicana por un fraude contable de 3 mil 300 millones de dólares."La SEC ha reconocido expresamente la cooperación absoluta de la nueva administración de Homex y, en particular, los nuevos controles y acciones implementados por el nuevo Homex a partir de la salida exitosa de su procedimiento concursal", señaló Homex en el documento.De acuerdo con la empresa, para fortalecer su gobierno corporativo tras la salida de la empresa de concurso mercantil en octubre de 2015, ha establecido una política de "cero tolerancia" y clara definición de políticas contables y operativas, y vigilancia.Además, el diseño e implementación de un nuevo sistema de control interno, así como reorganización del área de auditoría interna; preparación de reportes financieros y operativos periódicos por la administración y su debida y oportuna presentación al Consejo de Administración; y la implementación, capacitación y aplicación de un nuevo Código de Ética a todos los colaboradores de la Compañía y Consejo de Administración.Este mismo mes trascendió que al menos hay dos acciones colectivas en EU iniciadas por inversionistas de la empresa, aunque Homex considera que no hay forma de que procedan.

