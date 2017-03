Hay gasolineros que aún esperan devolución de IEPS

Algunos grupos gasolineros de la localidad siguen a la espera de que se les regrese el estímulo fiscal del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), señaló Rogelio González Alcocer, presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco).Comentó que la mayoría ya envió su solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y algunos ya lo están recibiendo, pero otros siguen a la expectativa.Mencionó que la sección de Hidrocarburos está dando seguimiento a los tiempos, para tomar acciones en caso de incumplimiento.“Algunos ya lo tienen, no todos. El Gobierno parece que está cumpliendo y esperamos seguir así. No queremos que se llegue a medidas extremas”, declaró.El presidente de Canaco dijo que en las últimas reuniones con los propietarios de los expendios se expresó que la devolución estaba ya “en papel” y únicamente faltaba llevarla a cabo.De acuerdo con información proporcionada por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), al menos tres de los grandes grupos de venta de combustible ya habían recibido el retorno del impuesto.En las negociaciones entre representantes de Onexpo en Juárez y funcionarios de Hacienda se pactó que el tiempo la devolución fuera de máximo 13 días y no 55 días, como había marcado inicialmente la autoridad.Además, Petróleos Mexicanos (Pemex) extendió el crédito a las gasolineras hasta 16 días.Anteriormente Rogelio Arreola, vicepresidente de la sección de Hidrocarburos de Canaco, dijo que en caso de no recibir el impuesto se consideraría la posibilidad de hacer un paro en las estaciones de la región.

