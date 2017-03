Anticipan en Estados Unidos ‘golpe’ al turismo

Ciudad de México— Como muchos grupos de lobby de Washington, la U.S. Travel Association (USTA por sus siglas en inglés) no tardó en felicitar al flamante presidente por su triunfo en noviembre.Pero la cosa empezó a descarrilar casi inmediatamente.Parecía probable que un flujo constante de noticias y proclamas políticas perjudicase a la industria turística estadounidense, de 250 mil millones de dólares, y a sus aproximadamente 15 millones de empleados en el país.Los primeros contactos entre Trump y los líderes de Australia, Alemania, México y China no salieron bien, lo que generó publicidad negativa en países que mandan muchos turistas a EU.Luego llegaron las prohibiciones de entrada al país a personas provenientes de países de mayoría musulmana, con protestas y una cobertura mediática que causaron un desastre global de relaciones públicas.La primera prohibición, desde entonces suspendida por los tribunales, redundó en la detención de turistas extranjeros. La segunda, una modificación de la primera, quedó congelada antes de entrar en vigencia.Por su parte, la Casa Blanca prohibió el uso de dispositivos electrónicos a quienes vuelen desde aeropuertos de ocho países. Y la semana pasada, se divulgó una política del Departamento de Estado de EU que exige una verificación adicional de los solicitantes de visas en países donde las personas que viajan a Estados Unidos deben solicitar una.La retórica de Trump y su impopularidad en el exterior probablemente reduzcan el número de arribos internacionales en 4.3 millones este año, según la empresa de estrategia de mercado Tourism Economics LLC.

