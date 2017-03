Empresa de Elon Musk desarrollará implantes cerebrales

Nueva York– El multimillonario Elon Musk anunció la creación de una nueva empresa que buscará conectar cerebros con computadoras.La firma, que se llamará Neuralink, tratará de desarrollar implantes cerebrales para combatir enfermedades neurológicas y algún día darle a los seres humanos la capacidad de superar a las computadoras superinteligentes del futuro, dice un artículo del Wall Street Journal que se basa en fuentes anónimas.Musk es conocido por su preocupación ante la posibilidad de que la inteligencia artificial algún día presente una amenaza para la humanidad. En un tuit enviado el martes, el empresario tecnológico dio pocos detalles más allá de confirmar el nombre Neuralink y de advertir del ''riesgo existencial'' que se corre si el proyecto no se intenta.El empresario fundó la empresa de exploración espacial SpaceX y cofundó Tesla, la empresa de vehículos eléctricos, entre otras. Hoy en día es patrocinador de Open A.I., una compañía sin fines de lucro que se dedica a investigar el fenómeno de la inteligencia artificial.Algunos neurocientíficos y futuristas, sin embargo, advierten que no se deben hacer aseveraciones generalizadas sobre las interfaces neurales.Conectar un cerebro directamente a sistemas electrónicos no es algo nuevo en sí. Los médicos implantan electrodos en cerebros para generar estímulos como tratamiento para padecimientos como el mal de Parkinson, la epilepsia y dolores crónicos. En experimentos, sensores implantados han permitido que personas paralizadas usen señales cerebrales para operar computadoras y mover brazos robóticos. El año pasado, científicos reportaron que un hombre recuperó algún movimiento en su mano gracias a un implante cerebral.La propuesta de Musk va más allá. Aunque no se ha creado nada aún, la compañía quiere mejorar tratamientos médicos existentes, además de trabajar un día en cirugías que pudieran aumentar la capacidad cognitiva, dice el artículo del WSJ.Neuralink no es la única compañía que trabaja en inteligencia artificial para el cerebro. El empresario Bryan Johnson, que vendió su compañía de pagos electrónicos Braintree a PayPal por 800 millones, fundó el año pasado Kernel, una empresa que trabaja en ''interfaces neurales avanzadas'' para tratar enfermedades y extender la capacidad cognitiva.Varios neurólogos dicen que la tecnología en la que trabajan Neuralink y Kernel pudiera dar resultados, pero añaden que es muy probable que tome mucho más que los cuatro o cinco años pronosticados por Musk. Las operaciones cerebrales siguen siendo riesgosas, los implantes cerebrales pueden moverse, lo que limita su vida útil y los pacientes con implantes enfrentan un trabajoso proceso para aprender a usarlos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.