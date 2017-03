Demandan inversionistas a Homex en EU

Ciudad de México– Inversionistas estadounidenses presentaron al menos dos acciones colectivas contra la viviendera mexicana Desarrolladora Homex, acusada por autoridades de ese país de inflar sus ingresos hasta en 355 por ciento durante un periodo de tres años.Se trata de personas que compraron títulos ADRs emitidos por Homex en la Bolsa de Valores de Nueva York entre abril de 2012 y mayo de 2016, así como un bono de deuda por 400 millones de dólares colocado en febrero de 2012.La primera acción fue presentada por Javier Tamés y el despacho The Rosen Law Firm el pasado 14 de marzo ante la Corte del Distrito Este de Nueva York. Además de la empresa, también menciona a los directivos Gerardo de Nicolás Gutiérrez y Carlos Moctezuma Velasco.Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz, otra firma de Nueva York especializada en acciones colectivas, anunció el 17 de marzo que presentó su propia demanda, aunque no aclaró en qué corte federal.Wolf informó a los interesados que tienen hasta el 15 de mayo para sumarse a la demanda, en la cual pueden participar todas las personas que sufrieron pérdidas por el fraude y posterior reorganización vía concurso mercantil de Homex, quienes tienen derecho a reclamar una indemnización.Tradicionalmente, estos casos no llegan a la etapa de un juicio con jurado, sino que son arreglados mediante convenios supervisados por la Corte.El pasado 3 de marzo, la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) anunció que Homex infló sus ingresos entre los años fiscales 2010-2011 a 2012-2013 por 3 mil 300 millones de dólares, al inventar ventas de más de 100 mil unidades que ni siquiera habían sido construidas, según se probó con fotografías satelitales."El personal del área financiera de Homex intencionalmente y con pleno conocimiento incluyó información falsa en los sistemas internos de contabilidad de la empresa, para perpetrar el esquema de ingresos ficticios", afirmó la SEC.Homex aceptó un acuerdo con la SEC por el cual se le prohibió colocar valores o deuda en mercados estadounidenses durante cinco años, pero esto no impide que los inversionistas que sufrieron pérdidas acudan a los tribunales a buscar una compensación.En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), las acciones de Homex, que en marzo de 2012 valían casi 40 pesos, ahora se cotizan en menos de 80 centavos.

