Prevén suba Banxico tasa en 25 puntos

Monterrey– La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) se reúne este jueves y se anticipa un alza de 25 puntos base en la tasa de referencia, señaló Finamex Casa de Bolsa.En un análisis, la firma destacó que la reciente apreciación del tipo de cambio en parte, apoyada por la determinación de la Comisión de Cambios de llevar el nivel del tipo de cambio más en línea con los fundamentales económicos del país y el desencanto del mercado con la capacidad de la administración Trump de avanzar su agenda, permite a la Junta de Gobierno reducir la magnitud de alzas previas de 50 a 25 puntos base.Pero el hecho de que todavía al nivel del tipo de cambio le falta para llegar a los niveles acordes con los fundamentales, hacen incongruente que Banxico no suba la tasa de referencia este jueves.En el mismo sentido, Invex consideró que la Junta de Gobierno de Banxico probablemente decida elevar en 25 puntos base su tasa de interés de referencia y esperar algún tiempo para implementar un incremento adicional para que la tasa de fondeo cierre el 2017 en un nivel de 6.75 por ciento.Finamex consideró que el nivel del tipo de cambio acorde con los fundamentales económicos podría estar ligeramente por debajo de los 18 pesos por dólar, lo que significa que todavía hay un efecto Trump y el trabajo de Banxico no ha terminado.El Gobernador del Banxico de México recientemente afirmó que el tipo de cambio está subvaluado y debería de regresar a los niveles de antes de la victoria de Trump.Tomando en cuenta lo anterior, al día de hoy el tipo de cambio sin efecto Trump podría pensarse entre 17.8-18 pesos por dólar y está sujeto a las fluctuaciones de las monedas emergentes. Así, el peso mexicano sigue operando con un riesgo Trump, de casi un peso.Destacó que la derrota legislativa del viernes pasado de la agenda Trump fue positiva para el peso, ya que debilitó la retórica de Trump contra México, pero todavía es muy temprano para cantar victoria.Finamex dijo que no se puede descartar la posibilidad de un plan fiscal que baje los impuestos a las empresas en Estados Unidos y haga más atractiva la inversión en ese país, aunado a la aplicación de un impuesto fronterizo que sigue cobrando fuerza, y todavía no se conocen los detalles de los principios con los que van a negociar el TLC.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.