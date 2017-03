Quedará inversión estancada un año

La llegada de Trump mantendrá frenadas las inversiones maquiladoras en Juárez, por lo menos un año más, mientras se define exactamente qué se va a negociar en la relación comercial entre Estados Unidos y México, indicó Alfonso Rojas González de Castilla, presidente de la Asociación de Profesionales de Aduanas de las Américas (ASAPRA), quien acudió a Juárez para un panel sobre el efecto de Trump sobre la economía en México.Indicó que México está bien posicionado y tiene muy buen equipo para negociar con Estados Unidos, pero lamentablemente las rondas se van a realizar en medio del proceso electoral del 2018, por lo que es crucial para el sector privado evitar que la postura de México se contamine con populismo.Agregó que México deberá entregarle a Trump algo que le funcione políticamente para que así deje de acosar a México.El presidente de ASAPRA, quien estará en el llamado cuarto de junto –un panel de expertos del sector privado que auxiliarán a los funcionarios federales que renegociarán el tratado– acudió a esta ciudad para participar en el Segundo Foro de Especialistas en Aduanas y Comercio Exterior, Los Retos del Nuevo Comercio Exterior de México, organizado por la Asociación de Agentes Aduanales el viernes de la semana pasada.El experto señaló que aunque la incertidumbre ha cedido un poco y el dólar ha retrocedido tres pesos, aún es muy impredecible lo que va a suceder en torno al Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés).“El sector maquilador va a demorar las inversiones porque no saben cómo va a quedar, y este tema va a durar más de un año para que queden las reglas claras”, indicó el especialista.La organización que agrupa a la industria a nivel local, AMAC-Index Juárez, ha señalado que hasta la fecha hay inversiones nuevas y expansiones que se mantienen frenadas mientras se definen las nuevas reglas del juego.––Por qué un año“Ahorita para mandar el aviso al Congreso de iniciar una renegociación hay que hacer una exposición de motivos: qué quieres hacer, hacia dónde vas, cómo, eso está muy complicado para Estados Unidos”, expuso Rojas.“Ya que avisas, México tiene 90 días, y hasta entonces se puede empezar a renegociar. Si se renegociara algo y las tres partes están de acuerdo, cada quien, México, Estados Unidos y Canadá, tiene que ir (al Congreso de su país) a que se lo aprueben; son procedimientos muy largos”, añadió Rojas González de Castilla.“México está muy bien armado, yo tengo mucha confianza en nuestros negociadores… prefiero a Luis Videgaray ahí, que a Claudia Ruiz Massieu. La parte que me preocupa es que nos va a dar seguro en un proceso electoral, 2018, donde los políticos la pueden ensuciar”, agregó.“Va a llegar un momento en el que los partidos lo único que quieren es ‘jalar’ votos… Pero lo que necesitamos es una buena negociación, independiente del costo político; nadie lo va a asumir en el 2018 y eso es lo que me preocupa”, indicó.“O sea, me preocupa más lo que haga México en la negociación, que lo que haga Estados Unidos y su equipo”, advirtió.Dijo que luego de los 3 meses hay otro período en el que se eligen los capítulos, fracciones, sectores y temas que se van a mover. “Seguro van a negociar e-commerce; Aduanas, que no venía en TLCAN; resolución de Controversias porque no viene; y propiedad intelectual”, abundó el experto.“Lo importante aquí es el sector privado, que estaremos antes, durante y después (de la renegociación). Van a cambiar los gobiernos, no podemos dejarlos que hagan tonterías; por eso estará ahí el consejo empresarial de México, con aduanales, comerciantes, industriales maquiladores, etcétera; ellos están bien armados y estaremos en el cuarto de junto. Los funcionarios no son expertos en todos los temas y los que están en el cuarto de junto sí, de ahí se tienen que apoyar”, agregó.––Perdería más Estados UnidosEl especialista indicó que el principal perdedor al eliminar el TLCAN sería Estados Unidos. “México tiene aranceles de 20 ó 25 por ciento, y si Estados Unidos lo elimina, tendría que pagar eso. A Estados Unidos con NAFTA llegas al 0 por ciento, y la tasa promedio es de entre 2 y 2.4%. eso quiere decir que México tendría que pagar 2.5 por ciento para meter productos a Estados Unidos, contra un 20-25 que quiere pactar Estados Unidos, eso no les conviene”, dijo.“El impuesto ese fronterizo no creo que pase, es como castigar al ‘gringo’, ni los que votaron por él le van a apoyar, porque esa no es sólo para productos mexicanos, el BAT (border adjustment Tax o impuesto de ajuste fronterizo) le aplicaría a cualquier país, aunque no haga frontera”, explicó.“Dos terceras partes de lo que compra Estados Unidos vienen del países sin TLC, pero pagan entre 0 y 2 por ciento. El comercio de NAFTA es 28 por ciento de lo que compran, y hay otro 8 por ciento de TLC con otros países. Para Estados Unidos es perder-perder si aplica ese BAT”, afirmó.“Él (Donald Trump) tiene que salir con una banderita, aunque sean espejitos, para decir, ‘ya renegocié con los mexicanos y ganamos esto’, tenemos que darle algo, algo que le dé show y que no nos afecte”, indicó.“Nosotros podemos sacar de ganancia estos temas que no existen en TLCAN, lo de reglas de origen, que ampliemos el contenido regional, es decir, que atraigamos más inversión a la región y que pueda entrar en Estados Unidos” agregó.Añadió que otros temas como el campo ya no puede revivir. “Hubo sectores dañados, que perdieron, al entrar Walmart a los pueblos, se perdió el campo y eso no tiene retorno”, concluyó.