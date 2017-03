Empresas de EU deben ayudar vs cambios a TLC

Las compañías estadounidenses deberán hacer frente al presidente Donald Trump para que las modificaciones en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las deportaciones de migrantes no generen afectaciones financieras, señaló la politóloga Denise Dresser.La analista señaló ayer –en el ‘Segundo Foro de Especialistas en Aduanas y Comercio Exterior’– que ésto también debería estar motivando al Gobierno Mexicano a cabildear con las ‘ciudades santuario’ que han manifestado su oposición al mandatario.Denise Dresser aseguró que “quienes van a salvar al TLCAN van a ser las compañías estadunidenses, todas compañías manufactureras y agrícolas que dependen de la mano de obra (ubicada en el país y Estados Unidos) y que hoy están muy asustadas ante las redadas de migrantes indocumentados que se están dando”.La politóloga comentó que “el gobierno de México debería de estar en este momento con un activismo muy estratégico con los gobiernos estatales y ciudades santuario que han alzado la voz contra las políticas de Trump”, debido a que el alcalde de Los Ángeles y Nueva York han señalado que no colaborarán en la deportación de migrantes indocumentados.Señaló que esas son las acciones que debería desempeñar el gabinete del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en los próximos meses y colocar gente capacitada al mando de las negociaciones del TLCAN.“Durante meses la postura del gobierno mexicano fue una diplomacia agachada y timorata (…) la diplomacia debió de haber empezado desde el inicio de la presidencia, en la cual se le tuvo que decir: ‘te quieres salir del TLC, salte pero acuérdate que hay de seis a nueve millones de estadounidenses que perderán el trabajo’”, dijo.En relación es esto, Dresser dijo que “Trump va a seguir siendo el ‘bully’ (acosador) de la cuadra norteamericana si no lo detiene el Gobierno de México, porque debe entender que el poder (del presidente de estadounidense) dura hasta donde encuentre resistencia”, dijo.Así mismo, la politóloga y especialista en relaciones exteriores llamó a combatir la corrupción en las instituciones, que han impedido que México logre un desempeño pleno en la intermediación con el gabinete de Donald Trump.

