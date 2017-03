Dólar al mayoreo cae hasta a 18.75 pesos

Tras registrar una baja de hasta 36 centavos, el dólar se vendió a 18.75 pesos por unidad durante la jornada del viernes del mercado internacional de divisas Forex.Los analistas aseguraron que este retroceso se debe a la incapacidad del presidente Donald Trump de instrumentar su política económica (con la propuesta de Reforma Financiera) y el revés que le dio Congreso de Estados Unidos al no votar mayoritariamente por el proyecto de ley de asistencia sanitaria.La moneda estadounidense inició ayer con una cotización máxima de 19.11 pesos en el mercado mayorista, sin embargo, en el transcurso del viernes el precio de la divisa cayó hasta los 18.75.Este nivel no se había presentado en el Forex desde el día de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos (el 8 de noviembre de 2016), cuando la divisa pasó abruptamente de los 18.20 hasta los 20.76 pesos por dólar.El sitio de análisis financiero Investing dio a conocer que las principales causas de la recuperación del valor del peso frente al dólar fue originada por el revés que Donald Trump recibió en el Congreso de Estados Unidos, luego de no conseguir los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de asistencia sanitaria, misma que buscaba eliminar el ‘Obamacare’.Por otra parte, los analistas nacionales señalaron que la postergación y falta de certeza de la propuesta de Reforma Fiscal del actual presidente ha generado desconfianza en del sector financiero.El tipo de cambio interbancario del Banco de México (Banxico) bajó de los 18.97 pesos por unidad hasta 18.78, un hecho que implicó un mayor acercamiento al último registro bajo –registrado el 8 de noviembre de 2016–, cuando la moneda se vendió por 18.42.Las instituciones bancarias establecieron una cotización promedio de 19.23 pesos, sin embargo, presentaron precios máximos por la divisa de hasta 19.35 en las sucursales de BBVA Bancomer.El precio de venta del dólar en los centros cambiarios reportó ayer un valor promedio de 18.60 pesos por unidad, pero hubo establecimientos mantuvieron cotizaciones cercanas a los 18.50.

