Apoya IP bursatilización por transparencia sobre destino del recurso

Chihuahua, Chih– El sector privado de Chihuahua no protestó en contra de una nueva bursatilización, como lo hizo con la ejercida en los últimos días de la pasada administración estatal, debido a que esta vez hay transparencia e información sobre en qué se va a utilizar el recurso, señaló ayer el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Iván Simental Ortega.Contrastó que en la bursatilización realizada en los últimos días del gobierno de César Duarte, se ejerció ese instrumento sin transparencia ni certidumbre sobre en qué y cómo utilizarían una millonaria cantidad prácticamente en tan sólo unas cuántas horas.Simental Ortega precisó que aunque el nivel de deuda pública considerando créditos directos, bonos carreteros y otros llegaría a niveles importantes, de ejercerse la nueva emisión, tampoco era deseable tener un gobierno maniatado, sin recursos y posibilidad de impulsar nuevamente el desarrollo.No obstante, dejó claro que sí se tendrá que dar una puntual seguimiento sobre la aplicación del presupuesto de egresos del 2017, el cual sin duda es complicado dadas las condiciones especiales en que se entregaron las arcas por la pasada administración.Planteó que en realidad no sólo los programas y apoyos para los productores del campo saldrían perjudicados, sino prácticamente todos los rubros tendrán un ajuste dada la estrechez de recursos.El constructor dijo que en realidad y lamentablemente todos los sectores tendrán que ajustarse en cinturón otra vez en el 2017.Insistió en que se requiere que el gobierno estatal siga mostrando transparencia y acercamiento con la sociedad para explicar bien sobre cómo utilizará los recursos públicos.Asimismo consideró necesario que la autoridad estatal muestre un proyecto a mediano y largo plazo sobre cómo proyecta ir reduciendo los niveles de deuda pública para no comprometer más las futuras administraciones estatales.El presidente de la CMIC dijo que el sector privado no sólo estaría a la expectativa para recibir información oficial, sino también esta en la disposición de ofrecer ideas y trabajar con las autoridades para sacar adelante la difícil situación económica y financiera que tiene el estado.Finalmente indicó que se requerirá ir bajando ideas y proyectos para apuntalar nuevamente el desarrollo económico y social de Chihuahua.

