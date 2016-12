Exportaciones de México suben 3.7%

Ciudad de México– El valor de las exportaciones del país subió 3.71 por ciento en noviembre, a 32 mil 378 millones de dólares, cifra superior al avance de las importaciones, lo que se tradujo en el primer superávit en 21 meses, según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).En octubre, las ventas al exterior retrocedieron 4.94 por ciento, por las disminuciones tanto en las petroleras como no petroleras.No obstante, si bien las ventas petroleras mantuvieron su debilidad en el penúltimo mes de 2016, las no petroleras volvieron a los números favorables, con un aumento de 4.44 por ciento mensual contra un descalabro de 5.21 por ciento en el mes previo.Entre los bienes no petroleros, las manufacturas subieron su valor destinado al exterior en 4.64 por ciento en noviembre, dejando atrás un revés de 5.48 por ciento en octubre, gracias al incremento en sus dos componentes.Y es que en las industrias manufactureras, la automotriz vendió al extranjero 6.76 por ciento más en noviembre que en octubre y el resto de la manufactura subió 3.56 por ciento.Además, las ventas de mercancías agropecuarias repuntaron 2.51 por ciento mensual en noviembre, tras su baja de 7.58 por ciento en el décimo mes del año.El rubro extractivo exportó 457 millones de dólares durante noviembre, valor 2.07 por ciento menor al registro del mes anterior.En contraste, las ventas petroleras al exterior descendieron 8.51 por ciento en noviembre y acumularon dos lapsos comparables con números en contra a tasa mensual.Durante noviembre de 2016, las importaciones totales de mercancías registraron un aumento mensual desestacionalizado de 1.35 por ciento, después de su caída del mes de octubre.El valor de las compras al exterior sumó 32 mil 350 millones de dólares en noviembre.Así las exportaciones menos las importaciones se reflejaron durante noviembre en superávit comercial de 28 millones de dólares, con lo que se puso fin a 20 meses con desequilibrios comerciales.En febrero de 2015, la economía mexicana tuvo un superávit en su comercio exterior de 126 millones de dólares.Por otro lado, en los primeros 11 meses del año, México hizo exportaciones por 339 mil 294 millones de dólares, un monto 3.16 por ciento inferior al reportado en el mismo lapso de 2015.En la parte de importaciones, de enero a noviembre de 2016, totalizaron 352 mil 104 millones de dólares, un valor que significó un retroceso anual de 3.17 por ciento con datos ajustados por estacionalidad.

