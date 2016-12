Desarrollan batería del teléfono del futuro

San Francisco– A Mike Zimmerman le gusta impactar a sus invitados al utilizar un martillo para introducir un clavo a través del sólido metal de polímero de una batería de litio. No sucede nada, y eso es lo bueno.La batería de Zimmerman es un nuevo giro que le está dando a las de litio, que son ampliamente usadas en productos que van desde teléfonos inteligentes hasta autos.En la actualidad, las baterías de litio-ion, como lo saben las personas que le han dado seguimiento a los recientes problemas que ha tenido Samsung con los inflamables teléfonos inteligentes, pueden ser una bomba de tiempo.Los líquidos que hay en ellas son inflamables si hay un corto circuito de algún tipo. Por lo que, definitivamente no se recomienda introducirles un clavo.Teniendo eso en cuenta, la demostración de Zimmerman exige atención.Su incipiente negocio denominado Ionic Materials, que se encuentra en Woburn, Massachusetts, está a punto de diseñar baterías más seguras.La empresa está trabajando en baterías “sólidas” de litio y polímero que reducen mayormente su naturaleza combustible.Una batería sólida de litio de polímero –cuando esté disponible comercialmente– les permitirá a los diseñadores de aparatos electrónicos ser más creativos, ya que podrán utilizar material plástico, que es el polímero, el cual permite tener un embalaje más flexible y requiere menos mecanismos complejos de seguridad.“Mi sueño es crear el santo grial de las baterías sólidas”, dijo Zimmerman.Después de cuatro años de desarrollo, considera que está a punto de lograrlo y espera empezar a fabricarlas en los dos próximos años.Ionic Materials es una empresa que forma parte de la nueva ola de investigación académica y comercial que se está llevando a cabo en Estados Unidos, Europa y Asia para encontrar una tecnología más segura, ya que los consumidores exigen más rendimiento de los teléfonos y autos.El año pasado, Seeo y Sakti, fabricantes rivales de las baterías sólidas de polímero de Estados Unidos, fueron adquiridas por la empresa industrial alemana Bosch y por Dyson, la fabricante británica de aspiradoras.El interés en las baterías sólidas quedó de manifiesto en el mes de septiembre, ya que la agencia que apoya la investigación de la siguiente generación de tecnología relacionada con la energía del Departamento de Energía de Estados Unidos, anunció que otorgaría 16 premios con el fin de acelerar el desarrollo de baterías sólidas, incluyendo un contrato por 3 millones de dólares que otorgó a Ionic Materials.Existe una creciente evidencia que después de décadas de un terriblemente lento desarrollo, las baterías están a punto de dar como resultado una nueva generación de ciencia material.Históricamente, las baterías han sido una brillante excepción al exponencial avance del proceso y almacenamiento hecho por computadora. De hecho, en los últimos 150 años, sólo una serie de químicos recargables para las baterías han logrado ser adoptados masivamente.“Es un enorme desafío”, comentó Ilan Gur, director de Cyclotron Road, un proyecto que financia a las nuevas empresas relacionadas con la energía del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley situado en Berkeley, California.“Los avances en las baterías ocurren muy lentamente, el proceso de la química es muy difícil”.“El único logro verdadero en esa tecnología que he visto durante mi carrera fueron las de litio-iones, hace más de 18 años”, comentó Tony Fadell, un ingeniero eléctrico que encabezó el diseño del iPod y el iPhone original en Apple antes de fundar Nest, fabricante de termostatos para las casas.“En algunas ocasiones me siento como si estuviera buscando al Capitán Ahab”.Las baterías de litio-ion, que fueron introducidas comercialmente en 1991 por Sony, ofrecieron una ventaja significativa sobre las baterías recargables de níquel-cadmio en cuanto a lo compacto y recargable.Aunque también tienen la posibilidad de tener fallas, ya que en dos ocasiones han forzado a la industria de aparatos electrónicos a realizar considerables retiros del producto.Sony tuvo una serie de problemas con los incendios de baterías a partir del año 2000, culminando con el retiro de 4.2 millones de baterías para laptops en el 2006, siendo en ese momento el retiro más grande de aparatos electrónicos.Este otoño, el retiro del Galaxy Note 7 de Samsung, un teléfono inteligente de lujo, volvió a convertir en noticia las baterías inflamables.Clientes de todo el mundo reportaron que los teléfonos estaban incendiándose. No se sabe cuál es la razón.Una portavoz de Samsung comentó que la empresa aún no concluye su evaluación de lo que provocó la falla de la batería.

