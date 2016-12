Lanzará Google relojes inteligentes en 2017

Para el primer trimestre de 2017, llegarán al mercado dos nuevos relojes inteligentes insignia de Google, según informó el sitio especializado CNet.Según publicó el sitio, además, Android Wear 2.0 –que representa una significativa actualización del software de tecnología de vestir de Google– debutará en los nuevos relojes, dijo Jeff Chang, director de producto de Android Wear en Google, en una entrevista con el sitio The Verge.Google confirmó al sitio que está trabajando con una socia fabricante en estos dispositivos insignia para Android Wear 2.0, pero no dio el nombre específico de la empresa. Chang dijo que Google ha trabajado con esta fabricante anteriormente.Una portavoz de Google también dijo que los dispositivos "portarán el nombre de la socia, y no tendrán la marca de Google", aunque se han estado difudiendo diseños de lo que podría ser un reloj identificado con la marca Nexus.Se espera que otros modelos de relojes inteligentes reciban Android Wear 2.0 después de que se lancen estos dos nuevos relojes inteligentes; sin embargo, no todos estos modelos recibirán esta actualización de software.El sitio especializado andro4all.com también dio cuenta de este dispositivo“Angelfish y Swordfish, eran los nombres en clave –no definitivos– de estos dos dispositivos que aparecían filtrados hace ya varios meses, y que pretendían ser los dos primeros dispositivos de este tipo fabricados íntegramente por los de Mountain View”, indica el sitio.“Hoy, gracias a nuestro filtrador profesional favorito, @evleaks, hemos podido conocer, por fin, la fecha estimada de presentación de estos nuevos relojes inteligentes que llegarán por parte de Google, y que muy probablemente podrían ser presentados bajo el sobrenombre Pixel para acompañar a los smartphones lanzados por los de la gran G el pasado día 4”, añade.

