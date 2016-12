Niegan a Rivada freno a Red Compartida

Ciudad de México– Un tribunal federal rechazó suspender la firma e implementación del contrato para la Red Compartida de Telecomunicaciones, con lo que propinó un duro revés a Rivada Networks, el consorcio inconforme con el proceso.El Segundo Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones confirmó este miércoles la negativa de suspensión provisional dictada el viernes pasado por la jueza de Distrito Silvia Cerón, como parte de un amparo de Rivada que impugna el concurso en el que resultó ganadora su competidora Altán.La votación de los magistrados Leticia Campuzano y Esteban Penagos, y del secretario en funciones de magistrado Guillermo Torres, fue unánime y su decisión es inapelable, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no tiene obstáculo legal para seguir con el proceso."En virtud de que el concurso y su fallo miran, en última instancia, al mejor acceso por parte de la población a las telecomunicaciones mediante la instalación y operación de una red compartida, ese fin basta para considerar que se está ante actos reclamados de orden público que, por ende, no son susceptibles de suspenderse", afirmó el tribunal.Agregó que la Constitución es la que ordena, desde 2013, la instalación de la Red Compartida, y que la Carta Magna delegó en el Ejecutivo la elección del mecanismo para implementarla, que será un contrato de Asociación Público-Privada (APP).Rivada acusó al Ejecutivo de incumplir el mandato constitucional de que la Red Compartida funcionara para finales de 2014, pero el tribunal replicó que conceder la suspensión y frenar la firma del contrato sólo llevaría a un retraso mayor.Altán tiene hasta el 27 de enero para firmar el contrato APP con Telecomunicaciones de México y con el Organismo Promotor de Inversiones de Telecomunicaciones.Este viernes, la jueza Cerón notificará su sentencia sobre la suspensión definitiva solicitada por Rivada, que seguramente será negada, con los mismos argumentos para negar la suspensión provisional.Cerón sólo concedió a Rivada una suspensión para el efecto de que SCT resguarde la propuesta que presentó en el concurso, "sin devolverla ni destruirla".La negativa de suspensión no pone fin al litigio, pues Cerón admitió a trámite el amparo de Rivada, y por tanto examinará la legalidad del concurso ganado por Altán, así como la constitucionalidad de tres artículos de la ley que regula las APP.Sin embargo, el trámite del juicio puede tomar más de un año, y para entonces es previsible que Altán tendrá adelantada la implementación de la Red Compartida, que debe operar a más tardar el 31 de marzo de 2018.En este escenario, una eventual sentencia de amparo favorable a Rivada podría no ser ejecutable en la práctica, y resultaría en un "cumplimiento sustituto", figura por la cual la Suprema Corte puede ordenar una compensación económica.

