Arranca segundo crédito Fovissste

Ciudad de México– Los derechohabientes del Fovissste podrán ejercer a partir de hoy un segundo crédito hipotecario, esto porque ya fueron publicadas las reglas de operación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), informó el Fondo en un comunicado.Mediante este esquema se prevé otorgar cerca de 5 mil financiamientos en 2017 para la adquisición de vivienda nueva o usada.El Segundo Crédito podrá ser ejercido por los trabajadores al servicio del Estado en sus distintos esquemas de financiamiento como Crédito Tradicional, Respalda2, Alia2 Plus, FOVISSSTE en Pesos y FOVISSSTE en Pesos Pagos Crecientes.Pueden acceder al segundo crédito, los trabajadores que se encuentran en activo y no estén en proceso de dictamen para el otorgamiento de una pensión temporal o definitiva por invalidez o incapacidad total, parcial o temporal; ni estén en proceso de retiro voluntario o presenten descuentos por concepto de pensión alimenticia que impidan amortizar el crédito, detalló Fovissste.Los interesados deben contar con más de 18 meses de depósito constituidos a su favor en la subcuenta del Fondo de la Vivienda y demostrar que su primer crédito de vivienda se encuentra totalmente liquidado, que fue pagado de manera regular y que, en caso de haber sido otorgado bajo cualquier esquema de cofinanciamiento, se encuentra 100 por ciento pagado con la entidad financiera involucrada.Para acceder al segundo crédito, el derechohabiente deberá autorizar la consulta de su historial crediticio y tener disponibles los recursos de su Subcuenta del Fondo de la Vivienda a fin de garantizar la correcta operación del esquema.El segundo crédito se otorgará de acuerdo con las reglas, criterios, lineamientos y condiciones previstos por cada uno de los esquemas crediticios del Fovissste y en el caso del Crédito Tradicional se asignará mediante un procedimiento no aleatorio.Los derechohabientes del ISSSTE podrán solicitar el segundo crédito presentando su Clave Única de Registro de Población (CURP), copia de identificación vigente, formato de consulta de historial crediticio, constancia de finiquito del primer crédito y carta de liberación de la entidad financiera, en caso de haber sido otorgado en un esquema cofinanciado.En el ejercicio del segundo crédito no serán aplicables los programas de subsidio federal, aclaró el organismo de vivienda.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.