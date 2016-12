Cambia la vida en la era de los gadgets

Ciudad de México— Alguna vez te has preguntado ¿cómo sobreviviste la mayor parte de tu vida sin un teléfono celular? Sí, ese aparato que hoy nos resulta casi como un artículo de primera necesidad, no siempre estuvo en nuestras manos.Sin embargo, los tiempos han cambiado a un ritmo muy acelerado y hoy la vida nos resultaría incomprensible sin algunos aparatos electrónicos que hace apenas 10 años ¡no existían!Todo este avance, que parece formar parte de un pasado muy lejano, apenas tiene 10 años de antigüedad, por eso en “De10.mx”, de El Universal, te traemos aquellos objetos y aplicaciones, sin los que no podríamos imaginar nuestro día a día.Parece que ha estado contigo toda la vida, pero fue fundada en 2009 por Jan Koum, quien había llegado desde Ucrania a Estados Unidos a principios de los años 90. Se lanzó oficialmente en enero de 2010.El lanzamiento oficial de esta plataforma de música fue el 7 de octubre de 2008.Estas siglas se usan para referirse a la cuarta generación de tecnologías de telefonía celular. Fue en febrero de 2007 cuando la firma japonesa NTT DoCoMo probó un sistema prototipo de 4G llamado VSF-OFCDM.El primer aparato de este tipo fue presentado el 9 de enero de 2007, por el cofundador de Apple, Steve Jobs. Sin duda, fue un parteaguas en el mundo de la telefonía móvil.La primera generación de tabletas diseñadas y comercializadas por Apple fue presentada el 27 de enero de 2010.El 5 de noviembre de 2007 se creó la Open Handset Alliance, un conglomerado de fabricantes y desarrolladores de hardware, software y operadores de servicio. Ese mismo día se anunció la primera versión de este sistema operativo.Si eres usuario frecuente y pensabas que existía hace décadas, estás en un error. Fue fundada en marzo de 2009, por Travis Kalanick, en San Francisco, California.Esta popular red para subir fotos y videos, nació hace prácticamente “nada”. Tuvo su origen el 6 de octubre de 2010.Se trata de un sitio para publicar, encontrar y reservar viviendas en todo el mundo. Su nacimiento se registró en el mes de agosto de 2008.Esta popular red social y aplicación móvil fue dada a conocer el 1 de septiembre de 2011 por Evan Spiegel, Bobby Murphy y Reggie Brown.

