Prevén 12 mil mdd por más gasolineras

Ciudad de México– Con la liberalización de los precios de la gasolina, la inversión por más gasolineras podría alcanzar los 12 mil millones de dólares, estimó Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).Detalló que dicha inversión podría darse si el número de gasolineras se duplica.El funcionario señaló que la inversión en ductos podría ser de 1.3 a 2.3 mil millones de dólares, además de 1.5 mil millones de dólares en los permisos de transporte de ferrocarril.Además, una vez que se liberen los precios se tomarán en cuenta los costos de logística, con lo cual Pemex espera reducir sus pérdidas, las cuales fueron de 36.2 mil millones de pesos para Transformación Industrial, según datos del Plan de Negocios."Esta adecuación debe ayudar a corregir gran parte de ello", explicó Carlos Murrieta Cummings, director general de Pemex Transformación Industrial.Detalló que los costos para transportar combustibles no son los mismos a nivel nacional, pero en el precio del próximo año ya serán considerados.Grupo REFORMA publicó que a partir del 30 de marzo arrancará la flexibilización del precio de la gasolina en Sonora y Baja California, es decir que ya no será establecido por la Secretaría de Hacienda, sino que lo determinará el mercado.A partir de esa fecha, otras entidades se irán sumando de manera gradual, de sur a norte, culminando el 30 de diciembre.En la Ciudad de México se liberalizaría hasta el 30 de noviembre.La próxima semana, la Secretaría de Hacienda establecerá los precios máximos diferenciados por regiones, los cuales se mantendrán en aquellas zonas donde no se libere el precio.Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, resaltó que no tienen estimaciones del aumento, pero se tomarán en cuenta factores que van al alza, como los precios del petróleo y tipo de cambio.

