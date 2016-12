Cierre temporal de plantas de GM afectará poco aquí: Index

El cierre temporal de 5 plantas anunciado el lunes por General Motors tendrá muy poco impacto en Juárez porque son cierres ya planeados, informó el presidente de la Asociación de Maquiladoras Asociación Civil (AMAC-Index-Juárez), José Yarahuán Galindo.General Motors (GM) anunció el lunes que cerrará temporalmente cinco fábricas en enero al tratar de reducir los stocks crecientes de vehículos.La vocera de la automotriz, Dayna Hart, dijo desde Detroit que las plantas cerrarán entre una y tres semanas debido a la tendencia creciente del mercado estadounidense hacia los camiones y SUV.Según indicó, las fábricas de Detroit-Hamtramck y Kansas City, Kansas, cerrarán durante tres semanas y una en Lansing, Michigan, durante quince días. Fábricas en Lordstown, Ohio, y Bowling Green, Kentucky, permanecerán cerradas una semana.El presidente de Index Juárez señaló que el impacto de estos cierres es poco en la industria maquiladora juarense –donde una gran parte de las fábricas hacen autopartes– es mínimo porque estos paros ya son planeados.“Hay que entender que ya tenemos planes de manufactura, tenemos procesos avanzados, no estamos fabricando lo que vamos a necesitar este año, sino lo que se va a necesitar en 2017 y 2018”, explicó.Añadió que las armadoras tienen coordinado el material que van a recibir y la producción que estarán sacando, por lo que descartó cualquier impacto.“Veo afectaciones mínimas. Los shut down se hacen no sólo por situaciones de sobreoferta o de inventarios; son muy normales en los casos de cambios de modelo, y hablamos también de situaciones de diseño, de cambios de ingeniera”, indicó.“Encontramos empresas que hacen autopartes y dependiendo de la empresa cierran en julio o junio, y estos shut down no necesariamente están empatados a las políticas de diciembre eso es política de cada empresa”, abundó.Dijo que es muy atípico que una armadora pare, porque tiene grandes implicaciones económicas.“Esos paros están planificados, a menos que sea porque algún material una transmisión o un arnés salga con un defecto, tienes un inventario ahí, encuentras el defecto, y entonces sí tienen que parar porque trabajan justo a tiempo”, señaló.“Entonces empieza una proceso en el que hay que ver qué sucedió y remanufacturar, arreglar o sustituir lo que llegó mal”, indicó.Según datos de Index, al menos tres de cada 10 plantas ubicadas en Juárez se dedican a manufacturar partes para autos, y según el IMSS, unos 65 mil 683 fabrican alguna autoparte.

