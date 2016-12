Impuesto a lácteos se cobra desde 2015: SAT

Monterrey— El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos lácteos y lácteos combinados ya se paga desde 2015, aclaró el Servicio de Administración Tributario (SAT) y los industriales del sector.En la miscelánea 2017 publicada por el SAT se aclara que se debe pagar un peso de IEPS a productos lácteos y lácteos combinados que tengan azúcar diluida en agua.Aunque el anexo a la miscelánea apenas fue publicado el viernes por el SAT, el propio fisco explicó que se trata de una precisión a un impuesto que ya se cobra desde 2015.Indicó que se volvió a publicar porque un grupo de empresas interpuso instrumentos legales para no pagarlo y por ello el SAT tuvo que clarificar el criterio para el próximo año.Por su parte, la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec) refirió que la confusión se dio tras la aclaración de un criterio normativo, ya que este gravamen se cobra a ese segmento lácteo en particular desde 2015, y descartó que leches saborizadas, quesos o yogurts se vean afectados .Subrayó que el impuesto sólo aplica a los productos lácteos y productos lácteos combinados, los cuales no abarcan todo el portafolio de las empresas y generalmente son las marcas libres."El SAT nos comenta que se trata de una aclaración a un criterio normativo, es algo muy técnico, es al criterio normativo número 6 del 2015, que es para la norma 183 que es para el producto lácteo y producto lácteo combinado, que aquí define qué es una variación de la leche, está hecho e base a leche, pero tiene diferentes niveles de proteína", comentó Juan Carlos Pardo, presidente de la Canilec, en entrevista telefónica."Tajantemente no, no hay aumentos por IEPS. Esto no es una afectación a la leche saborizada".René Fonseca, director general de la Cámara, añadió que del total de productos lácteos y lácteos combinados que existen en el mercado, alrededor de 5 por ciento pagan este impuesto.Refirió que desde el 7 de enero de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Criterio 6/IEPS/N, que establece que los productos lácteos y lácteos combinados están afectos al IEPS."Lo que se está publicando ahora, hace unos días, simplemente es una precisión de ese criterio que ya había sacado el SAT en 2015. No hay nada nuevo", insistió Fonseca.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.