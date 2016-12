Revelan otro fraude tipo pirámide en EU

Nueva York— Un grupo de banqueros de un fondo de inversión de Nueva York fue acusado ayer de cometer un gigantesco fraude que hizo perder a sus clientes mil millones de dólares, informó la justicia estadounidense.Cinco personas del fondo Platinum Partners, incluido el fundador y jefe de inversiones, Mark Nordlicht, fueron acusados del megafraude, indicó en un comunicado el fiscal federal del distrito este de Nueva York, Robert Capers.Otros dos funcionarios fueron acusados de un fraude por 50 millones de dólares que involucra a Black Elk Energy, una de las compañías de portafolios más grandes de Platinum.Creado en 2003, Platinum Partners es un fondo de inversiones alternativo especializado en energías fósiles, que en marzo pasado decía manejar unos mil 700 millones de dólares en activos confiados por sus clientes.Según el fiscal federal, los acusados realizaban una pirámide de Ponzi. La estrategia consiste en utilizar fondos aportados por nuevos inversores para satisfacer las demandas de clientes más antiguos que desean recuperar su dinero.Estos fondos atraen en general a inversores prometiendo jugosos retornos.Pero el dinero confiado por los clientes no es invertido ni es objeto de colocaciones a riesgo, lo cual no permite que fructifique.Además los responsables se aprovechan de los mismos. Cuando el mecanismo es descubierto, en general sólo queda una magra fracción de las sumas que los clientes tienen derecho a exigir.En el caso de Platinum, los acusados se habrían apropiado de más de 100 millones de dólares por gastos de gestión, según el acta de acusación consultada por la AFP.Un portavoz del fiscal precisó que las pérdidas de los clientes ascenderían a cerca de mil millones de dólares.El caso más conocido de pirámide de Ponzi es el del fondo de Bernard Madoff, revelado en 2008, que hizo perder más de 20 mil millones de dólares a sus inversores, sin contar los intereses.Platinum se especializaba en activos no líquidos, es decir que son difíciles de evaluar y revender, muchas veces porque no son objeto de una cotización continua. La justicia afirma que los acusados sobrevaloraron a sabiendas el valor de estos activos para tornar sus resultados más atractivos.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.