Trump, posible cinta de terror: Carstens

Guadalajara– Con Trump como presidente electo de Estados Unidos, México está viviendo partes de una película que podría terminar siendo una de terror, advirtió Agustín Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico)."Vimos los cortos de una película, vemos diferentes escenas, pero no sabemos si es una película de terror o no, o si va a haber un buen final o no. Entonces ahorita lo que hemos visto es los cortos y a partir del 20 de enero va a correr la película", indicó Carstens en el marco del Panel de Perspectivas 2017, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Guadalajara.Explicó que las diversas condiciones que se han vivido como la baja en el PIB mundial, los incrementos en las tasas de interés en dólares, así como las acciones de la Fed para mantener la economía, y las acciones que se puedan implementar en Estados Unidos, propiciarán que además de que la economía crezca a menor ritmo, sea más complicado conseguir financiamiento."Eso lo que va a hacer es que sea mucho más difícil competir con el financiamiento (entre países)", indicó Carstens."Por eso, el Banco de México lo que ha venido mencionando es que tenemos que continuar con los esfuerzos de consolidación fiscal y en general mantener, yo diría que, fundamentos macroeconómicos sanos".Para cerrar el año se prevé que la deuda pública de México llegue a su máximo nivel, para que en 2017 se busque reducirla, aseguró José Antonio Meade, Secretario de Hacienda, quien también participó en el panel.

