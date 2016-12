Abarrotan plazas comerciales en ambos lados de la frontera

Juárez/El Paso— En el fin de semana previo a Navidad el flujo de compradores por las plazas comerciales aumentó en ambos lados de la frontera.En Ciudad Juárez, la afluencia de consumidores se incrementó más de 20 por ciento, informó Armando Núñez, vicepresidente de la sección especializada de Centros Comerciales de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).En El Paso, Texas, tanto los estacionamientos de los “malls” como pasillos de las tiendas se veían saturados, según se observó en un recorrido.Aunque sigue habiendo juarenses que cruzan a comprar en los centros comerciales de Estados Unidos, se observó mayor flujo de paseños en las tiendas locales, aprovechando el tipo de cambio peso-dólar.Núñez indicó que tanto Buen Fin, como la campaña “Si en Juárez Compramos Todos Ganamos” han ayudado a que los juarenses se queden a consumir aquí en lugar de ir a dejar parte de la derrama de diciembre en El Paso, Texas.Añadió que durante todo el fin de semana los estacionamientos estuvieron llenos, tanto de juarenses como de personas que normalmente vienen de El Paso a Juárez y esta vez aprovecharon para comprar cosas que pueden encontrar más baratas de este lado de la frontera.“Llevo casi quince minutos dando vueltas y no encuentro estacionamiento dijo José Aguilar, quien cruzó desde Ciudad Juárez para realizar sus últimas compras en el centro comercial de ‘Cielo Vista’.Los fronterizos hicieron hasta tres horas de fila en varias tiendas para comprar regalos de última hora.“Es una exageración lo que tengo que esperar para llegar a una caja registradora”, dijo Martha Sánchez.Agregó que llevaba una hora y media en la línea esperando para pagar.“No me salgo de la fila porque encontré muy buenos precios que otras tiendas no ofrecen”, indicó.En un recorrido realizado por varias tiendas, se pudo observar que a pesar de que tenían la mayor parte de las cajas abiertas había filas de hasta 10 personas.“Estamos comprando algunos de los regalos para la familia, esta vez está más barato acá porque el dólar está muy caro”, indicó Armando Torres mientras escogía algunos juguetes para los niños de su familia en Walmart Ejército Nacional.Indicó que tradicionalmente compraba los regalos en El Paso, pero que ahora es incosteable, a menos que se trate de algo muy especializado. El consumidor portaba un muñeco de acción Stormtrooper de StarWars con precio de 140 pesos. Afirmó que para comprarlo en El Paso tendría que estar a menos de 7 dólares, sin contar la espera en los puentes, y los gastos adjuntos que se hacen al cruzar la frontera.Núñez, representante de los centros comerciales, indicó que durante este diciembre en particular las plazas comerciales han tenido más afluencia que de costumbre, lo que atribuyó al tipo de cambio.Dijo que el dólar caro ha atraído a los compradores de El Paso y ha retenido a consumidores que normalmente se iban a hacer sus compras del otro lado de la frontera. Afirmó que aún no hay un estimado de crecimiento en las ventas, pero que ante tanto tráfico es normal que las operaciones suban.Agregó que afortunadamente no se han presentado incidentes de seguridad en las plazas comerciales, pues existe una buena coordinación con las autoridades que están apoyando al sector comercio con vigilancia suficiente.También dijo que dado que mañana es el último día para entregar el aguinaldo, se espera que haya una última derrama adicional en la economía que se quede en la ciudad(M. Coronado / C. Arreola / El Diario)

