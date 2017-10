Expone Banxico en EU panorama gris

Ciudad de México— Con un tono más duro del que suele mostrar en el país, el Banco de México (Banxico) presentó ante inversionistas y empresarios estadounidenses un panorama muy complicado para la economía nacional en los próximos meses.De acuerdo con una presentación que Manuel Sánchez, subgobernador del banco central, dio el pasado 2 de diciembre en la Cámara de Comercio Estados Unidos-México, en Nueva York, el crecimiento económico del país muestra una clara tendencia a la baja y con fuertes riesgos en el horizonte.Por ejemplo, afirmó que entre los retos que afectan al futuro económico de México destacan la incertidumbre de la política en Estados Unidos, sobre todo por la amenaza de medidas proteccionistas en el comercio, la caída adicional en la producción de petróleo, el empeoramiento del consumo y más dificultades para implementar la reformas."La actividad económica de México ha disminuido, en gran medida reflejando las continuas caídas en la confianza de los productores y la inversión."El riesgo más importante para el escenario de crecimiento proviene de la incertidumbre de las políticas públicas en Estados Unidos", resaltó.Sánchez destacó que, hasta el momento, las inversiones de capital de extranjeros en el país se mantienen relativamente estables, aunque la tendencia a nivel global es que salgan de las economías emergentes.Asimismo, recalcó que no se pueden ni deben descartar episodios de volatilidad importantes en el futuro para México, y para enfrentarlos se requiere que el gobierno federal tengan una política fiscal sólida y se implemente adecuadamente las reformas estructurales.Sobre la inflación, el subgobernador subrayó que los mexicanos resentirán precios más elevados en la economía a lo largo de 2017.Buena parte de los aumentos en varios precios, explicó, se debe a la fuerte depreciación que ha resentido el peso frente al dólar y que ha impactado especialmente a las mercancías y no tanto aún a los servicios.El incremento en los precios de los combustibles también ha contribuido al aumento general de los precios.Para Sánchez, el panorama de los precios del país en el futuro inmediato no pinta mucho mejor. Según su presentación, los riesgos de la inflación están al alza en parte por la depreciación adicional del peso.Esta es una de las últimas presentaciones de Sánchez como subgobernador del banco central, pues se retirará de Banxico el 31 de diciembre próximo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.