Ruba y S-Mart son de las mejores para trabajar

Dos empresas con base en Juárez, Ruba y S-Mart, fueron colocadas como las Mejores Empresas para Trabajar en la Región Norteoeste por la firma especializada Great Place To Work para el año 2016, según un reporte de la firma. Las dos empresas pasaron por el proceso de auditoría que realiza la firma especializada en desarrollo de recursos humanos.Ruba fue calificada en el tercer lugar del ranking, sólo detrás de dos manufactureras: Plantronics de Tijuana, que tiene 2 mil 734 empleados, y Gulfstream, de Mexicali, con mil 596 trabajadores.Grupo Ruba se congratuló a través de un comunicado por haber ganado el premio.“Luego de millares de encuestas aplicadas en empresas diversas de 6 estados del país, Grupo Ruba acaba de conquistar el tercer lugar entre las Mejores Empresas para Trabajar-Great Place to Work (GPTW) México en su Modalidad Regional Noroeste 2016, en evento realizado el día 24 de noviembre en Mazatlán, Sinaloa”, indica el comunicado.Para Rangel Salgueiro, “esta presea es una nueva distinción al ambiente de trabajo que pretendemos cada día en Ruba y que efectivamente logramos conseguir en cada plaza. Nos llena de orgullo corroborar otra vez que la realización personal, familiar y económica tiene su referente en nuestro centro de trabajo. Felicito a cada colaborador de Ruba por su esfuerzo diario”.Ruba es una empresa desarrolladora con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, con 36 años de operaciones en que ha dotado de vivienda a 700 mil familias; y a la fecha mantiene presencia en 16 ciudades de 12 estados del país. Se ubica entre las 5 vivienderas más importantes del país.La compañía de tiendas de autoservicio de S-Mart se colocó en el cuarto sitio del ranking.Otras dos chihuahuenses que también quedaron dentro de las 10 Mejores Empresas para Trabajar en la región Noroeste fue Alsúper, –otra cadena de tiendas de autoservicio, que antes era Futurama, y que diera origen al centro comercial Río Grande en Juárez, aunque esa empresa ya no tiene presencia en esta ciudad, y Grupo Cementos de Chihuahua.

