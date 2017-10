Desempleo en EU cae a nivel antes de la recesión

Nueva York— En el libro de historia económica de Estados Unidos, las cifras de empleos de noviembre que se publicaron el viernes pasado marcarían el fin de un particularmente largo y aterrador capítulo que comenzara hace nueve años.El índice de desempleo cayó de 4.9 a 4.6 por ciento, informó el Departamento de Trabajo. La última vez que estuvo así de bajo fue en agosto del 2007. Es fue el mes, recordará usted, cuando por primera vez se congelaron los mercados globales de dinero debido a pérdidas es los bonos relacionados con bienes raíces en Estados Unidos: los primeros síntomas de lo que se volvería una recesión cuatro meses después y una crisis financiera mundial nueve meses después de eso.En los últimos nueve meses, hemos presenciado eventos en la historia económica, financiera y política tan convulsivos que no habríamos podido imaginar en el 2007. Pero aunque puede que el futuro político esté más incierto que siempre, el panorama económico y financiero se está poniendo misericordiosamente aburrido nuevamente.Después de todo no solamente el 4.6 por ciento de desempleo entra en lo que los economistas consideran empleo total, sino que los mercados de bonos, siguiendo una liquidación que comenzó después del Día de las Elecciones, ahora están valuados reflejando un regreso a tasas de interés más normales de lo que había parecido posible tan solo hace un mes. Se ve probable que la Reserva Federal eleve las tasas de interés cuando su comité de política se reúna en menos de dos semanas.Verdaderamente, los detalles de las cifras de los nuevos empleos son más disparejos de lo que la caída en la tasa de desempleo sugeriría. Parte de la bajada fue debido a que 226 mil personas se retiraron de la fuerza laboral –también hubo otros 160 mil más que se reportaron como empleados, así que la baja en desempleo fue por una mezcla de buenas y malas razones.Millones de personas en edad de trabajar, especialmente hombres, no están trabajando ni buscando empleo, lo cual continúa siendo el punto débil de la economía estadounidense y muy probablemente es un factor en la continua insatisfacción de los estadounidenses con la economía –y en sus votos por Donald Trump para presidente.Aun más, un ligero progreso en salarios que se reportó en las cifras de empleo de octubre, fue revertido en parte, con una caída de un 0.1 por ciento en promedio del salario por hora de los trabajadores del sector privado. Aun así, el incremento del 2.5 por ciento en esa medida de salario a lo largo del año pasado representa un incremento real de ingresos en una época de inflación baja.Y para coronar, el crecimiento de salario más bajo hará que la Reserva Federal se incline más a ser paciente en eso de incrementar las tasas al disminuir los temores de inflación del banco central.

