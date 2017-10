Millennials quieren a Slim para presidente

Ayer, en el Foro de Bloomberg, “México hacia el 2017”, el empresario Carlos Slim manifestó que no está en su interés ser candidato presidencial: “No, no, mi vocación es empresarial, yo no tengo vocación política”.Sin embargo, en opinión del medio Nación321, los resultados de la segunda entrega de su encuesta Voto Millennial, podrían hacerlo cambiar de parecer.De acuerdo con dicha encuesta, si en este momento fuera la contienda para presidente de la República, el empresario se ubicaría en el tercer lugar.“El hombre más rico de México, que la revista Forbes ubica como el cuarto más rico del planeta, estaría compitiendo solamente contra Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala, si es que se decidiera a ir por la silla presidencial por la vía independiente”, explica Nación321.“Además de ser ubicado en la carrera rumbo al 2018, el magnate resulta ser el personaje mejor evaluado por los millennials para hacerle frente al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump”, señala el medio.De acuerdo con la encuesta de Nación321, Slim Helú sería el personaje que mejor enfrentaría al republicano, dejando en segundo puesto a López Obrador, quien resultó primero en la evaluación anterior, y en tercero a Margarita Zavala.Ayer, en el Foro de Bloomberg, Slim indicó que no conoce a Trump y que ganó la elección por que la gente estaba harta.“La preocupación de los votantes (de EU) no fue México, fue un cambio, un hartazgo, un deterioro”.De acuerdo con Nación 321, “la segunda encuesta nacional de Voto Millennial se realizó del 24 al 29 de noviembre con 407 entrevistas telefónicas a jóvenes de México, de entre 16 a 36 años” y tiene un nivel de confianza de 95% y un margen de error de +/- 4.9%.

