¿Podrá la dinastía de Saban alcanzar nuevas alturas?

San José, California.- El entrenador de Alabama, Nick Saban, y el entrenador de Clemson, Dabo Swinney, realizaron ayer la tan familiar rutina.Una conferencia de prensa en conjunto durante la cual Swinney fue el que se apoderó del micrófono. Saban elogia a los Tigers de Swinney, Swinney a su vez elogia la carrera sin precedentes de Saban con el Crimson Tide. Hay un apretón de manos y posan para la fotografía con un trofeo. Han hecho esto por cuatro temporadas seguidas en el Playoff de Futbol Colegial.Alabama vs Clemson IV, el tercer enfrentamiento con el campeonato nacional en juego, tendrá lugar hoy por la noche en el Estadio Levi’s en Santa Clara, California. El Tide contra los Tigers quizás ya esté aburriendo a algunos fans, pero el más reciente capítulo resulta ser algo más emocionante que un tedioso partido en los cinco años del playoff para Swinney.“Creo que el objetivo es hacer que se enfrenten los mejores dos equipos”, dijo Swinney. “Si eso no es lo mejor para el futbol colegial, entonces ¿para qué lo hacemos?”.Por primera vez en el partido por el campeonato del Playoff de Futbol Colegial se enfrentarán dos equipos invictos. El Tide con el primer lugar o los Tigers con el segundo se convertirán en el primer campeón de la FBS con una marca de 15-0 en la era de los sondeos del futbol colegial, que se remonta hasta los primeros rankings de la AP en 1936.Saban y Alabama ya están en medio de la más impresionante campaña en la historia del futbol colegial, con cinco campeonatos nacionales desde el 2009. Si no fuera por una penúltima derrota ante Clemson en el partido por el campeonato del 2016, el Tide estaría compitiendo por conseguir tres títulos consecutivos del playoff. Alabama ganó un emocionante partido contra Clemson por el título del 2015.Saban tiene seis campeonatos nacionales en total, incluyendo una corona de la BCS que ganó con LSU en el 2003. Uno más y romperá el empate con el gran Bear Bryant de Alabama por la mayor cantidad de títulos acumulados por cualquier otro entrenador.“Nunca me pongo a pensar en eso”, dijo Saban, quien está en su 12da temporada en Alabama y su 23ra en general como entrenador principal de futbol colegial. “Pero si pienso mucho en intentar ayudar a este equipo para que se convierta en el mejor posible –y para colocarlos en la mejor posición posible y que tengan la oportunidad de probar el éxito”.Se podría argumentar que Saban ya de hecho superó a Bryant, quien estuvo en Alabama por 25 años. La actual dinastía de Alabama está amasando campeonatos a pesar de los constreñidos límites en becas y contra una competencia con un mayor talento y una mayor exposición en el escenario nacional.

