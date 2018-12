Ciudad de México.- Pronosticar si los Raiders llegarán o no al Super Bowl la próxima temporada sería más fácil que predecir dónde jugarán como locales.En esos niveles se encuentra la incertidumbre sobre la próxima casa de la franquicia, pues Oakland está fuera de posibilidades para 2019, mientras que su estadio en Las Vegas estaría un año después, en 2020.El plan de los Raiders siempre fue jugar dos temporadas más en el Coliseo antes de partir a un nuevo destino, sin embargo, una demanda de la ciudad de Oakland contra los Raiders, la NFL y los otros 31 dueños de la Liga hizo imposible que se llegara a esa temporada del adiós, acortando la estadía por un año. La demanda habla de violación de protocolos y contratos en el último año, cuando los dueños votaron para sacar a los Raiders de Oakland y pasarlos a Las Vegas, donde ya se construye un estadio en el que los propietarios del equipo no tuvieron que poner un centavo.Con un sabor agridulce, y en medio de la incertidumbre, los Raiders se despidieron de Oakland el pasado lunes por la noche, con una significativa victoria ante los Broncos, en la penúltima semana de una decepcionante temporada para los “malosos”.La NFL le pidió a Mark Davis, dueño de los Raiders, una respuesta a su situación para inicios del 2019, obligándolo a barajar más rápido las opciones que tiene para su equipo, las cuales incluyen compartir estadio, un parque de beisbol y hasta cruzarse a otro continente.Las opciones del equipoSan Diego, CaliforniaEstadio: SDCCU StadiumHasta hace dos años fue la casa de los Cargadores, cuando jugaban en San Diego. Tiene capacidad para 71 mil personas, transporte y experiencia como casa de un equipo de NFL. Es uno de los estadios con menos avances tecnológicos y espacios cómodos para los aficionados, aunque tiene a su favor el clima.San Antronio, TexasEstadio: AlamodomeDomo con capacidad para 64 mil personas. Su experiencia con NFL era exclusiva con juegos de pretemporada, antes de que los Santos jugaran tres partidos como locales en 2005, cuando el Superdome se seguía recuperando de los daños del Huracán “Katrina”. La superficie es muy vieja y necesitaría nuevo pasto.San Francisco, CaliforniaEstadio: AT&T ParkLa actual casa de los Gigantes de San Francisco, equipo del beisbol de Grandes Ligas. Se tendría que trabajar en conjunto con MLB para ajustar los calendarios pero es posible, pues los mismos Raiders compartían casa con los Atléticos de Oakland. Esta parece la propuesta más avanzada, además de estar a 30 minutos de Oakland.Santa Clara, CaliforniaEstadio: Levi’s StadiumRaiders y 49ers podrían compartir casa por un año, en uno de los estadios más modernos y nuevos de la NFL y que apenas hace 3 años recibió el Super Bowl. Los Gigantes y los Jets son los únicos equipos que comparten estadio actualmente en la NFL y no hay problema con la logística. Estarían a una hora de Oakland.Reno, NevadaEstadio: Mackay StadiumLos Raiders pueden mudarse a Las Vegas un año antes, jugando en una casa una temporada antes de pasar oficialmente a su estadio para 2020. Mackay Stadium es donde juega el equipo de la Universidad de Nevada. La capacidad para apenas 27 mil aficionados sería la más baja de la NFL, pero ya hay experiencia compartiendo estadios colegiales.Glendale, ArizonaEstadio: State Farm StadiumOtra de las posibilidades para mantener a los Raiders en el Oeste de Estados Unidos, con un estadio digno, es compartir casa con los Cardenales de Arizona. El State Farm Stadium es uno de los inmuebles más avanzados en toda la NFL, sede recurrente del Super Bowl pero a 12 horas de distancia de Oakland.Londres, InglaterraEstadio: Wembley StadiumLa NFL sigue con la idea de llevar a un equipo a Londres, pero el plan era en un futuro no tan cercano. Wembley Stadium estaría libre todo el año, con el Tottenham jugando en su nuevo estadio para la próxima temporada. Los viajes, horarios, jugadores y televisión siguen siendo obstáculos muy grandes para hacer esto posible.

