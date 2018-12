¿Cuánto ganará el Canelo por la pelea de mañana?

Nueva York.- La pelea de este sábado para Saúl Álvarezha sido a nivel mediático como leer una noticia en la parte inferior del periódico, pero en cuanto a lo económico, es la primera plana de todos los periódicos del mundo.El Canelo estará regresando de Nueva York —muy seguramente con el triunfo y los cinturones —con por lo menos 33 millones de dólares como parte del acuerdo que firmó con el sistema DAZN para la transmisión de sus peleas en Estados Unidos y otros países.Con esa cifra, el boxeador mexicano estará cerrando el año con más de 80 mdd por un par de veladas: La de este sábado en el Madison Square Garden contra Rocky Fielding y la de septiembre pasado cuando venció a Gennady Golovkin en Las Vegas.Por ahora, el Canelo se encuentra entre las ocho personalidades del mundo de menos de 30 años con mayores ingresos según las estimaciones de Forbes. Sin embargo, gracias a los 365 mdd que obtuvo de su contrato a cinco años, el mexicano encabezará en 2019 esa lista al promediar 80 mdd en cada uno de los siguientes cinco años.Con los 33 millones de dólares es decir 660 millones de pesos, ahora que está de moda el beisbol en nuestro país, con el nuevo gobierno, Álvarez podría comprarse cualquiera de las franquicias de la Liga Mexicana a excepción de los Diablos, que esa no está en venta por parte de Alfredo Harp Helú.Con ese dinero, perfectamente adquiriría a los Tigres de Quintana Roo, valuados en 60 mdp y con a los que podría reforzar con peloteros de MLB si es que lo desea.Sabemos que el beisbol no es la perdición del Canelo. Lo que de verdad le entusiasma son los bellos caballos y los caballos de fuerza que tienen los autos veloces.Con ese dinero podría adquirir a America Pharoah, el caballo que ganó en 2015 la Triple Corona de la hípica de Estados Unidos y que está valuado en 2.2 millones de dólares.Seguro su amigo Víctor Espinoza, jockey que lo montó, le podría conseguir un descuento.Álvarez también podría adquirir un Aston Martin AM RB-001, el auto más caro del mundo. Alrededor de 3.5 mdd cuesta cada una de las 30 unidades disponibles.Pero esas son cachetadas a la pobreza, o mejor dicho, ganchos a nuestro bolsillo. En términos terrenales, el Canelo podría adquirir con la bolsa de mañana en la noche, una unidad de departamentos de interés social.O bien, con los casi 20 mil 625 salarios básicos anuales que se podrían pagar con el sueldo del tapatío, se podrían pagar cientos de miles de cenas navideñas, pero…. Eso no pasará.

