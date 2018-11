Madrid— El defensa del Real Madrid, Sergio Ramos, habría incumplido dos veces las reglas antidopaje, hecho que el club merengue niega.Según publicó Mediapart, apoyado en Football Leaks, el capitán y seleccionado de España dio positivo en un control en la Final de la Liga de Campeones del 2017.El médico del equipo tomó aquella culpa ya que inyectó dexametasona en la rodilla y hombro del jugador un día antes del partido, pero no avisó del tratamiento. La UEFA aceptó entonces las explicaciones del jugador y del equipo, por lo que archivó el caso.El segundo caso se presentó en el partido de Liga contra el Málaga, celebrado en abril de 2018. El jugador se bañó antes del antidopaje. La Ley Española Antidopaje establece que ducharse o bañarse antes de un análisis de orina puede interpretarse y castigarse como obstrucción de parte de los procedimientos de control de dopaje.La Agencia Española Antidopaje reconoció al medio alemán Der Spiegel que "el proceso no ha aportado ningún indicio de que se violase ninguna ley antidopaje", por lo que parece que no habrá mayor problema.Sobre el asunto, el Real Madrid mandó el siguiente comunicado:"En relación a la información publicada por Der Spiegel referente a nuestro capitán Sergio Ramos, el club manifiesta lo siguiente:"1. Sergio Ramos nunca ha incumplido la normativa de control antidoping."2. UEFA solicitó información puntual y cerró el asunto referido inmediatamente, como es habitual en estos casos, tras la verificación de los propios expertos de la agencia mundial antidopaje, AMA, y de la propia UEFA."3. Sobre el resto del contenido de la mencionada publicación, el club no se pronuncia ante la evidencia de lo insustancial de la misma", estableció.

