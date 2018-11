Conviven leyendas

Antes de la ceremonia de entronización programada para el próximo martes 20 de noviembre, Marcela Sarabia, César ‘Cobrita’ Soto, Agustín ‘Tin’ Ávila, Ricardo ‘Bacatete’ Fernández, Héctor ‘Bomba’ Pérez y familiares del periodista Guillermo Terrazas (+), integrantes de la ‘Clase 2018’, convivieron en la tradicional comida que lleva a cabo el Salón de la Fama del Deportista Juarense.En compañía de sus seres queridos, los seis futuros ‘inmortales’ visitaron la sala de placas del citado recinto, donde, en nueve días más, tendrán un espacio por siempre, compartieron anécdotas, recordaron logros y proezas y entre un ambiente de camaradería y amistad, se tomaron fotos entre ellos y concedieron entrevistas.“Es una alegría conocer a gente tan importante, estar conviviendo aquí con ellos, porque, a lo mejor, muchos de nosotros ni nos conocíamos. Nos conocimos el primer día que vinimos aquí –para la toma de fotos–, pero muy alegre por estar aquí conviviendo con todos los demás”, declaró Sarabia Ortiz, quien en 1999 representó a México en la Universiada Mundial, en Palma de Mallorca, España.Miembro de los últimos dos equipos campeones de Indios de Ciudad Juárez, en 1996 y 2000, en el Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza, el pitcher Héctor ‘Bomba’ Pérez, se sintió cómodo y feliz en el salón.“Muy a gusto, muy contento de estar aquí. Creo que es buena idea de los organizadores de este evento que previo a la ceremonia de entronización del 20 de noviembre nos conozcamos, sirve que vamos menos nerviosos y está muy bien la convivencia, sí, me gusta”, apuntó.Agustín ‘Tin’ Ávila, jugador de los legendarios Dorados de Chihuahua en la década de los 60 y 70, quien portó el uniforme nacional en los Juegos Panamericanos en Winnipeg, Canadá, en 1967, resaltó el rol que los medios de comunicación juegan en la difusión de esta clase de eventos.“Es una fase previa muy importante porque nos permite convivir, no solamente entre nosotros y con los organizadores y responsables de la administración del Salón de la Fama, sino con la prensa, porque son tan importantes ustedes que, a veces, le tienen que recordar a nuestras gentes quiénes somos. Sin ustedes, esto no sería posible”, expuso.

