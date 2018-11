Se pinta Manchester de azul

Manchester, Inglaterra— Sin importar lo fuerte que luzca el Manchester City en su defensa del título, Pep Guardiola y compañía enfrentan una mayor competencia de la prevista en la Liga Premier.No es el Manchester United el que está oponiendo dicha resistencia. El City lo venció ayer 3-1 en el derbi, para que los Red Devils se rezagaran a 12 puntos de la cima, en el octavo puesto.Pero por primera vez en 130 años de la primera división de Inglaterra, tres equipos marchan invictos después de 12 fechas. Liverpool permanece dos puntos debajo del City y Chelsea se resignó a un empate sin goles ante el Everton."Cuando consigues 100 puntos (como la temporada anterior) para coronarte en la Liga Premier, la gente puede comenzar a pensar que mantendrás ese nivel", dijo Guardiola. "Estoy muy satisfecho porque sí lo hemos mantenido".Tottenham sigue también en la pelea. Pese a perder tres encuentros, el club de Londres ha tenido el mejor comienzo de su historia en la Premier, y está en el cuarto sitio, a cinco unidades del City."Ellos tienen números para ser campeones, no sólo el Man City", afirmó Guardiola en referencia a Liverpool, Chelsea, Tottenham y Arsenal.Resurgido bajo las órdenes de su nuevo técnico Unai Emery, Arsenal llegó a 16 duelos sin perder en las distintas competiciones. El domingo, se recuperó de la desventaja y empató 1-1 frente al Wolverhampton.La lucha apretada en la cima no involucra al United de Mourinho, que está siete puntos debajo del cuarto peldaño, último que otorga un boleto para la Liga de Campeones.El revés dominical en el derbi evidenció lo lejos que está el equipo de Mourinho de destronar a su vecino como campeón.David Silva dio la ventaja a los locales a los 12 minutos en el Etihad Stadium.El argentino Sergio Agüero, con una nueva imagen que incluye el cabello teñido de gris, hizo el segundo a los tres minutos del complemento. Y aunque Anthony Martial redujo la diferencia de penal, Ilkay Gundogan dio la tranquilidad a Guardiola, con un tanto a los 86.En otro encuentro, Mohamed Salah conservó su impresionante producción en Anfield, y Liverpool venció al Fulham, colista de la Premier.Justo después de que se anuló un gol al Fulham por fuera de juego, el arquero brasileño de Liverpool, Alisson, se avivó para ejecutar rápidamente el tiro libre resultante hacia el lateral derecho Trent Alexander-Arnold, quien asistió para que Salah abriera el marcador a los 41 minutos.Transcurrieron apenas 14 segundos ente el instante en que el juez de línea izó su bandera para marcar el fuera de juego y el momento en que Salah infló las redes en el otro extremo del campo.Xherdan Shaqiri anotó el otro tanto a los 53 minutos, mediante una volea a un ángulo, tras un largo centro de Andrew Robertson. Así, el invicto Liverpool consiguió su noveno triunfo en las primeras 12 fechas.Salah ha anotado en cinco de seis partidos de liga en casa. Sólo se fue en blanco durante el duelo ante el Manchester City, rival en la disputa del título.El delantero egipcio suma 34 goles en 36 apariciones en Anfield desde que se unió a Liverpool durante el receso entre temporadas en 2017.Fulham sufrió su séptima derrota consecutiva en las distintas competiciones. Ello mantuvo la presión sobre el técnico Slavisa Jokanovic, de cara a una pausa de dos semanas por la Fecha FIFA. El único triunfo del conjunto londinense desde que regresó a la Liga Premier fue a finales de agosto, y no ha marcado un solo gol en sus últimas tres derrotas dentro de la liga.

