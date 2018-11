Packers derrota a Miami

Green Bay— Aaron Rodgers impuso marcas personales al correr para 145 yardas y dos anotaciones, Aaron Rogders y Davante Adams se conectaron para dos touchdowns y los Packers de Green Bay derrotaron el domingo 31-12 a los Dolphins de Miami.Los Packers (4-4-1) se despegaron en la segunda mitad, con dos ofensivas de anotación y una intercepción del cornerback Bashaud Breeland profundo en territorio de Miami. Green Bay se fue al frente 28-12 gracias a la recepción anotadora de 25 yardas por parte de Adams con 7:24 en el tercer cuarto.Tal vez este sea el juego que meta a los Packers en la contienda por el Norte de la NFC después de una inconsistente primera mitad de temporada.El novato Jason Sanders empató un récord de la franquicia con cuatro goles de campo, pero Miami (5-5) no pudo encontrar la zona de anotación. Los Dolphins desaprovecharon una buena oportunidad con su primera ofensiva, después de que Brock Osweiler no pudo controlar el centro y perdió el balón.Los Packers también aprovecharon ese intercambio de balón luego de que Rodgers y Adams se conectaran para su primer touchdown que colocó el marcador 7-0.Pero fue Jones, quien finalizó con 15 acarreos, el que le dio a Green Bay el tan anhelado equilibrio.La potencia con la que explota el hueco convierte a Jones en una amenaza en cualquier acarreo. Tan solo en la primera serie fue responsable de 54 yardas totales.Jones sumó una escapada de 67 yardas para finalizar el primer periodo con 96 yardas en apenas cuatro acarreos.Osweiler completó 23 de 37 pases para 213 yardas en su quinto inicio en lugar del lesionado Ryan Tannehill. Miami terminó con 294 yardas totales, un esfuerzo admirable al considerar que no contaban con tres linieros titulares.Pero Osweiler fue capturado en seis ocasiones, incluyendo en tres jugadas consecutivas a finales del último cuarto.Rodgers completó 19 de 28 envíos para 199 yardas. Adams finalizó con cuatro recepciones para 57 yardas.

