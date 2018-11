Golea México a Aruba y avanza en Premundial

Miami-Dade, Florida.- Con la mano en la cintura, el Tricolor está en la siguiente ronda del Premundial Sub-20.El conjunto de Diego Ramírez no tuvo piedad ante el representativo de Aruba, al que venció 10-0, el resultado más abultado que consiguió México en la primera fase del torneo clasificatorio para la Copa del Mundo de Polonia 2019.El Tricolor reflejó en el duelo el tenor de lo que ha sido su participación en la justa, salvo en el duelo que empató con Jamaica, que fue eliminada sólo por la diferencia de goles que se declinó a favor de la escuadra mexicana.México no vaciló y desde los primeros minutos ya tenía el triunfo en la bolsa, pero tampoco aflojó para evitar otro susto como el que le sacaron los Reggae Boyz un par de cotejos antes.Les toca el que no quería CardozoGuadalajara, Jalisco.- Quizá muy pocos jugadores del Guadalajara se metieron al tema del rival que les tocaría en Abu Dhabi, pero José Cardozo sí estuvo al pendiente de la final de Asia y ayer se percató de que el rival de su equipo para el Mundial de Clubes, es el que menos deseaba.El monarca de la Champions League asiática 2018 es el Kashima Antlers de Japón, equipo con historial ya en la justa del orbe y que, con su victoria, se convierte en el primer escollo de las Chivas en Abu Dhabi en la ruta a la semifinal, donde espera el Real Madrid.Sigue PSV con paso perfecto en HolandaEindhoven, Holanda.- El PSV continúa imbatible en la Eridivisie.Con Hirving Lozano de titular y disputando 90 minutos, la escuadra de Eindhoven no pasó mayores problemas para derrotar 4-1 al De Graafschap y llegó a 12 triunfos en mismo número de encuentros.

