Una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce fue el aporte de los jugadores juarenses a la Selección Nacional Mexicana que intervino en el Campeonato Mundial Junior de Racquetbol, que tuvo como sede el Centro Deportivo ‘La Loma’ de San Luis Potosí.La presea dorada la aportó la fronteriza Ximena Barraza en la modalidad de dobles, al lado de Andrea Martínez, quienes en la gran final se impusieron 15-6 y 15-4 a Lillian Ford y Elizabeth Denler de Estados Unidos.Barraza Ozaeta también alcanzó el podio en sencillos al acreditarse la medalla de plata tras perder ante Liz Segundo Ramos, competidora de Bolivia, en la categoría 10 años.La racquetbolista juarense obtuvo el triunfo en el primer set por marcador de 15-11, pero la boliviana despertó para emparejar el duelo con pizarra de 15-12 en el segundo periodo.Pese al gran esfuerzo brindado, Ximena no pudo coronar su actuación con el oro al caer en el tercero y definitivo set por 11-4.Éder Rentería, quien un día antes se quedó con el bronce en sencillos, ayer en dobles se colgó la plata al perder la final ante la pareja de Bolivia.Éder, quien hizo mancuerna con el chihuahuense Jorge Gutiérrez, dejó escapar el oro con marcadores de 14-15, 15-12 y 6-11, ante el binomio compuesto por Jonathan Flores y Hernán Ruiz.Los bronces que se consiguieron fueron obra de Guadalupe Griffin, en la modalidad de sencillos, categoría 16 años y menores y del mismo RenteríaLupita no pudo acceder a la gran final, tras perder en dos sets ante Valeria Centellas, jugadora de Bolivia, por marcadores de 15-7 y 15-10.En sencillos, Éder no pudo colarse a la final, al sucumbir por 15-6 y 15-5 ante el boliviano Jonathan Flores.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.