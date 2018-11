Butler, de Wolves a 76ers

Se le cumplió el deseo a Jimmy Butler: se va de Minnesota.Y así tal cual, Filadelfia presume de un trío de estrellas que puede revolucionar la Conferencia del Este.Una persona con conocimiento de la situación informó ayer que Butler será traspasado a los 76ers como parte de un cambio que enviará a Dario Saric y Robert Covington a los Timberwolves. La persona habló con The Associated Press a condición de preservar el anonimato porque el acuerdo necesitaba aún la aprobación de la NBA, lo cual se concretaría mañana.Justin Patton también será transferido a Filadelfia, mientras que Jerryd Bayless y una selección de la segunda ronda del Draft de 2022 pasan a Minnesota, añadió la persona.El acuerdo, reportado inicialmente por The Athletic, le dará a Filadelfia un trío de astros, con Butler sumándose a Joel Embiid y Ben Simmons.Knicks 112, Raptors 128Toronto.- Pascal Siakam alcanzó un tope personal en la NBA con 23 puntos, Jonas Valanciunas sumó 19 puntos con 10 rebotes y los Raptors de Toronto vencieron 128-112 a los Knicks de Nueva York. Toronto se consolidó con la mejor de la Liga al quedar en 12-1.OG Anunoby aportó 16 puntos, mientras que Kawhi Leonard, Serge Ibaka y Delon Wright añadieron 12 cada uno para la sexta victoria seguida en casa de los Raptors ante los Knicks. También quedaron con foja de 7-0 como locales esta temporada.Bucks 126, Clippers 128, TELos Angeles.- Un enceste de Lou Williams con tres centésimas en el tiempo extra impulsó a los Clippers de Los Angeles a la victoria por 128-126 ante los Bucks de Milwaukee.Soles 99, Pelícanos 119Nueva Orleans.- Anthony Davis firmó 26 puntos con 12 rebotes y los Pelícanos de Nueva Orleans vapulearon 119-99 a los Soles de Phoenix.

