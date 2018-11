Trampa peligrosa

Filadelfia.- No le tomó mucho tiempo a Golden Tate conocer al rival más importante de su nuevo equipo.Tate, el receptor y hacedor de jugadas que fue adquirido la semana pasada de Detroit, hará su debut con las Águilas de Filadelfia, que tienen un récord de 4-4, en el partido de hoy contra los Vaqueros de Dallas, con marca de 3-5.“He leído en las redes sociales que nuestros fanáticos han expresado un apasionado disgusto por los Vaqueros”, dijo Tate.“Va a ser un gran partido. Estoy feliz de que mi primer partido sea en casa en contra de ese intenso contrincante”.Tate tuvo su mejor partido en esta temporada en contra de los Vaqueros, ya que atrapó ocho pases para 132 yardas y realizó dos anotaciones el 30 de septiembre.“Yo creo que eso me da una ventaja”, comentó Tate.“Ya he jugado contra ellos. Van a utilizar la misma táctica en la defensa y yo estoy en otro equipo con un libro de jugadas completamente diferente”.Las Águilas, que son los campeones defensores del Super Bowl, vienen de su semana de descanso y les están siguiendo los pasos a los Pieles Rojas de Washington, que tienen un récord de 5-3 en el Este de la Conferencia Nacional.Los Vaqueros se encuentran tambaleantes después de su derrota por marcador de 28-14 en casa ante Tennessee, el lunes por la noche.“Ciento por ciento, tenemos que ganar”, comentó el corredor Ezekiel Elliott.“Se trata de un partido de División, que lo convierte en algo mucho más importante. Tenemos que ganar”.Cuando Dak Prescott logró que los Vaqueros consiguieran un récord de 13-3 en el 2016, su compañero novato Carson Wentz obtuvo un récord de 7-9 con las Águilas, algunos pensaron que Dallas había seleccionado a un mejor mariscal de franquicia –y en la cuarta ronda.Las Águilas negociaron una serie de oportunidades para seleccionar en el Draft para elegir a Wentz en el segundo lugar general.Sin embargo, Prescott tiene una marca de 12-12 desde entonces, incluyendo 32 anotaciones, 18 intercepciones y una eficiencia de 87.4.Existen dudas de que vaya a ser una solución a largo plazo para Dallas.Por otra parte, Wentz tiene una marca de 14-5 con 46 anotaciones, sólo nueve intercepciones y una eficiencia del 104.5 en las dos últimas semanas, aunque no pudo participar en los playoffs del año pasado porque se rompió el ligamento anterior cruzado.Sin lugar a dudas, él es el presente y futuro de Filadelfia a pesar de que tuvo que ver desde lejos cuando Nick Foles logró que su equipo obtuviera su primer título en la NFL, lo cual no ocurría desde 1960.La Semana 10 comenzó el jueves, con la paliza de 52-21 que los Acereros de Pittsburgh propinaron a las Panteras de Carolina, quienes vieron cortada una racha de tres victorias consecutivas.Santos en BengalíesPodría ser difícil que Nueva Orleans encontrara una manera de perder este partido.En los tres últimos partidos, los Bengalíes, que tienen una marca de 5-3, les permitieron 481 yardas a Pittsburgh, luego, 551 a Kansas City y 576 a Tampa Bay.Por supuesto, ésas son tres de las mejores ofensivas de la NFL.Los Santos también forman parte de eso, así que, si Cincinnati concede 500 yardas este domingo, se convertirá en el primer equipo en permitir ese número en tres partidos consecutivos.“En este momento hemos tenido una actuación por debajo de lo normal”, comentó el ala defensivo Carlos Dunlap.Halcones Marinos en CarnerosDespués de su primera derrota, los Carneros recordarán que tuvieron problemas para ganar por marcador de 33-31 en Seattle el mes pasado.Una victoria podría darle a Los Angeles una ventaja de 4.5 partidos en el Oeste de la Conferencia Nacional y quedarse allí.Ambos equipos tienen un potente juego terrestre con el gran astro Todd Gurley de Los Angeles.Cardenales en JefesLos Cardenales tienen un récord de 0-4-1 en Kansas City, y esto no es exactamente el mejor momento para ser visitantes.Arizona tiene la peor ofensiva de la NFL y ocupa el trigésimo primer lugar en defensa de pases.Todo lo que hacen los Jefes, con Patrick Mahomes, Kareem Hunt, Travis Kelce y Tyreek Hill es anotar, anotar y anotar.Sin embargo, el destacado receptor Larry Fitzgerald de los Cardenales podría hacer historia.Leones en OsosRecientemente ha sido una serie muy dispareja a favor de Detroit, que ha ganado nueve de 10.De hecho, Chicago no ha ganado un partido en el Norte de la Conferencia Nacional en los 10 últimos intentos.Sin embargo, la semana pasada los Leones permitieron 10 capturas a Minnesota, Chicago tiene una mejor defensa que los Vikingos.Los Osos también están decentemente equilibrados.Pieles Rojas en BucanerosLos Pieles Rojas fueron derrotados en casa por Atlanta el pasado fin de semana y perdieron a tres jugadores clave, incluyendo a los dos guardias titulares.Adrian Peterson tiene tres partidos consecutivos de 100 yardas de acarreos en contra de Tampa Bay, incluyendo el año pasado con los Cardenales.¿Encontrará espacio para moverse detrás de una línea ofensiva improvisada?Patriotas en TitanesNueva Inglaterra está jugando su mejor futbol, ya que Tom Brady hace que todos aquellos a su alrededor se conviertan en mejores jugadores.Los Patriotas han ganado seis partidos consecutivos (siete al hilo contra Tennessee). Brady jugará su partido 300, incluyendo la postemporada, y se unirá a Brett Favre (con 326) como los únicos mariscales de la NFL que participan en 300 partidos.Halcones en CafésLas lesiones parecen está arruinando la temporada de los Halcones, aun así aquí siguen en el .500 y con seis próximos partidos contra equipos que actualmente mantienen récords perdedores. Matt Ryan está teniendo un año extraordinario, incluso cuando se ha visto ensombrecido en la NFC del Sur por Brees y Cam Newton.Con 13 yardas en la recepción hoy, Julio Jones alcanzará las 10 mil en su carrera.Cargadores en RaidersOtro jugador que no está recibiendo el reconocimiento que se merece por su formidable temporada en el juego por aire es Philip Rivers, ahora que Patrick Mahomes está llenando los encabezados de la AFC del Oeste. Jugar contra los Raiders no podría afectar el currículum de Rivers: ha completado 75 de 100 pases por 994 yardas, ha conseguido seis pases de anotación y ni una sola intercepción en los últimos tres enfrentamientos contra Oakland para imponer un rating de 126.0.Delfines en EmpacadoresDe alguna manera, los Delfines son ahora un contendiente por el comodín a pesar de haber sido superados por 704 yardas y enfrentan un déficit de 38 puntos. Gran parte de ello puede atribuirse a los últimos tres partidos como visitantes, en los que fueron superados en puntaje 107-47.Por el lado bueno, Miami califica en primer lugar con 15 intercepciones.Jaguares en PotrosDos equipos con marcas de 3-5 que son muy distintos uno del otro. Jacksonville ha perdido cuatro partidos seguidos y se encuentra entre los clubes más decepcionantes en el futbol. Indianapolis está ofreciendo una decente actuación a pesar de que le falta talento.Sin embargo cuentan con un mariscal de grandes habilidades. Andrew Luck está de vuelta y no ha sido derribado en sus últimos 154 intentos de pase.Bills en JetsCon todas esas anotaciones récord por toda la Liga, este podría ser un aburrido partido de 8-5Sam Darnold ha decaído como mariscal para los Jets y ahora sufre de una lesión en su pie. Pero seamos justos: Darnold tiene muy poca ayuda, especialmente con el versátil corredor Bilal Powell en la reserva de los lesionados. El titular del año pasado y mariscal veterano Josh McCown entrará al quite.Vaqueros en ÁguilasSi los Vaqueros desean mantenerse realmente en el Este de la Conferencia Nacional, necesitan un rápido cambio de suerte.Con cuatro de cinco derrotas como visitantes, una vista al Lincoln Financial Field no es del todo atractiva.Estos equipos se enfrentarán en el “Futbol del Domingo por la Noche” por décima temporada consecutiva y doceava en total.Gigantes en 49ers, lunes por la nocheAl menos la audiencia tendrá la oportunidad de ver por televisión nacional a Saquon Barkley, el novato más dinámico que se une a Nueva York desde que lo fuera Odell Beckham Jr. –y sin todo ese bagaje.San Francisco tiene su propia historia de intriga después de que el mariscal novato Nick Mullens desmantelara a Oakland, al rival del Área de la Bahía.