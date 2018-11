Boca-River, primer capítulo de histórica final

Buenos Aires.- No hay duelo futbolístico en el mundo que se parezca al Boca Juniors-River Plate.Tiene a millones pendientes de su resultado, influye en el estado de ánimo y salud de sus hinchas por varios días, y ha provocado divorcios de parejas y peleas entre amigos y parientes. Una rivalidad tan apasionante que se verá potenciada a partir de hoy cuando los dos clubes argentinos se enfrenten en el estadio la Bombonera en el primero de los dos duelos por la final de la Copa Libertadores, algo inédito en la historia del centenario torneo continental.Esta definición es la que pone hoy al clásico Boca-River en una categoría aparte a otros duelos emblemáticos del futbol mundial, como Real Madrid y Barcelona, el cual atrapa a millones en el mundo por su glamour y figuras pero que nunca se cruzaron en el partido por el título de la Liga de Campeones.“Boca y River han puesto al futbol argentino en una lugar donde nunca antes había llegado”, destacó el técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, en la previa del primer choque. “Un futbol argentino muy castigado a nivel selección por los resultados... más allá de lo que pase, hoy el mundo habla de esta final y es un logro muy importante”.“Se va a jugar un partido especial, histórico, y somos privilegiados de poder vivirlo”, coincidió su colega de River, Marcelo Gallardo.Boca aspira a ganar la séptima Libertadores de su historia y así igualar el récord de su compatriota Independiente, apodado “Rey de Copas”. River ha ganado tres.Cada clásico es diferente y en una final no cuentan los antecedentes, se suele decir. River, no obstante, está un paso adelante en el pronóstico.Ante todo muestra un juego colectivo más consolidado, con una dupla de marcadores centrales (Jonatan Maidana y Javier Pinola) que asume grandes riesgos en el mano a mano y son la génesis del ataque. En el mediocampo Gonzalo Martínez, en estado de gracia goleadora contra Boca, y Exequiel Palacios son hoy los jugadores más determinantes del conjunto millonario, por su dinámica y contracción táctica. Es poco probable que ambos continúen en River el año próximo. El primero está en la mira del Atlanta United de la MLS, mientras Palacios figura en la agenda del Real Madrid.Y en ataque, el colombiano Rafael Santos Borré ha sido determinante en las últimas series de la Libertadores. Todo equipo aspirante a campeón necesita de un arquero firme. Franco Armani, desde que llegó a River a principios de este año, completó todos los casilleros del puesto.Las contras para el millonario son las ausencias de su capitán Leonardo Ponzio, caudillo del medio, y del propio Gallardo, quien no podrá siquiera pisar el estadio la Bombonera y deberá quedarse en la tribuna en la revancha el sábado 24 de noviembre.

