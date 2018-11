Ciudad de México.- Cruz Azul quiere cerrar de manera invicta para igualar una marca histórica en casa en este Apertura 2018, al recibir hoy a Lobos BUAP por la penúltima fecha del torneo.Tras 22 puntos obtenidos en el Estadio Azteca, luego de 7 victorias y un empate, La Máquina tratará de vencer a los licántropos para llegar a las 25 unidades y así igualar su mejor registro como local en torneos cortos.Fue en el Invierno 1998 cuando tras 9 cotejos, los celestes sumaron 25 puntos, con 8 victorias y un empate.Ahora el conjunto cementero venció al Puebla, Tigres, León, Toluca, Veracruz, Atlas y Rayados, además de igualar a cero con el América, como local.Pero también, Cruz Azul desea mantener el liderato, con 30 unidades, una más que el América y dos encima de Santos, quienes se enfrentan mañana en Torreón.Pedro Caixinha, técnico celeste, reconoció que en el Coloso de Santa Úrsula se ha construido una fortaleza de la mano de su gente.“Una bola de positividad se generó y eso se siente, se sigue sintiendo; eso es verdad, porque me tocó vivir partidos en el Azul y desde el primer partido en el Azteca se miró claramente que existe esa positividad, que los jugadores se sienten confortables y arropados por su afición”, explicó Caixinha.El luso también manifestó su preocupación por el estado de la cancha del inmueble, de la cual aceptó que se pinta para que luzca lo mejor posible.“Sí, la verdad es que la cancha no está en las mejores condiciones, no sé cómo quedó después de este concierto, no sé que van a hacer no sólo para ahorita sino para el próximo torneo, y a ver cómo sale”, agregó.“Es una estrategia (pintar) que ya se utiliza en muchos lugares, ya lo vi en muchas canchas así”.

