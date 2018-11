Frente al actual campeón del Ascenso MX, pero con el técnico Gabriel Caballero ahora en su banca, los Bravos FC Juárez visitarán hoy a las 18:00 horas a los Cafetaleros de Chiapas en la fecha 15 y última del Torneo Apertura 2018, en la que tratarán de cerrar el rol regular con una victoria y llegar a 35 puntos, cifra histórica que rebasaría los 34 que sumó el Club León, en el Clausura 2012.Tras la derrota por tres goles a dos ante los Potros de Hierro del Atlante el sábado anterior, que les quitó la etiqueta de invictos, –primera vez que reciben tres goles en un juego en el torneo–, los Bravos tratarán de volver a la senda del triunfo y mantener el liderato general.Incluso con un empate por cualquier marcador los Bravos llegarían a 33 puntos y asegurarían la cima, independientemente del resultado entre Mineros Zacatecas y Venados.“Buenos recuerdos, buenos amigos, momento de mucha alegría que se vivió en Tapachula, pero, bueno, como es todo en la vida y en el futbol, eso pasó, ya quedó atrás y vamos por lo que viene”, expresó Caballero Schiker.Frente a una escuadra que posee la defensa más goleada del circuito con 25 anotaciones en contra, el timonel del FC Juárez declaró antes de viajar a Chiapas que la idea es sumar los tres puntos en disputa.“Es ganar, buscamos ir por los tres puntos sabiendo que un punto da automáticamente el primer puesto más esperar primero qué pasa el día de hoy –ayer–, esperar qué resultado se da, ya sabemos también qué se necesitaría en dado caso, pero, es buscar los tres puntos y hacer la mayor cantidad de puntos posibles que en este momento son 35”, expuso.Caballero enfatizó que esta tarde tratarán de no caer en la circunstancia de jugar con un hombre menos como ocurrió contra Atlante.“Esperemos no volver a equivocarnos en esa situación para poder siempre competir al cien por ciento”, externó.Los Bravos tendrán que cumplir hoy con la asignatura pendiente de participación de menores, departamento en el que le faltan 69 minutos.Acerca del mediocampista brasileño Lucas da Silva indicó que está en veremos, pues tuvo una leve recaída en la semana y aunque viajó, no sabe si alineará hoy.En torno a quién suplirá al central Elio Castro, suspendido por la tarjeta roja que recibió el sábado pasado comentó que las alternativas son Luis López y Christian Pérez.Kevin Gutiérrez, mediocampista del FC Juárez, mencionó que en las metas trazadas por los jugadores está conseguir el liderato general por lo que hoy deberán vencer a los Cafetaleros.“Claro, está trazado en nuestras metas, en nuestros objetivos que nos pusimos y claro que vamos a ir por eso y empezando la Liguilla, igual, seguir por ese camino. Va a ser un partido importante. Estamos buscando lograr la mayor cantidad de puntos que podamos y creo que vamos a ir muy metidos para sacar el resultado y venir con una victoria a casa”, expuso.Gutiérrez González afirmó que Tapachula es un cuadro complicado y que en casa es muy fuerte.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.