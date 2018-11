Luce Roethlisberger grandioso

Pittsburgh— Los Acereros de Pittsburgh no están jugando como un equipo al que le hace falta Le’Veon Bell.Ben Roethlisberger lanzó para 328 yardas y cinco anotaciones, James Conner corrió para 65 yardas y realizó una anotación, antes de abandonar el campo casi al final del partido debido una posible conmoción cerebral, para que los Acereros apalearan a las Panteras de Carolina por marcador de 52-21, anoche en l que fue su quinta victoria consecutiva.Antonio Brown agregó ocho recepciones para 96 yardas –incluyendo una anotación de 53 yardas en el segundo período– logrando coronar un día muy ajetreado que empezó cuando el destacado receptor abierto recibió un citatorio por manejar imprudentemente después que la policía detectó que el Porsche de Brown circulaba a más de 100 millas por hora en una carretera transitada en los suburbios del norte de la ciudad. Mientras tanto, Bell –el corredor de poder que en tres ocasiones ha participado en el Tazón de Profesionales no ha firmado un contrato por un año con la franquicia– comentó en Twitter lo que piensa mientras veía la televisión, los Acereros, que tienen un récord de 6-2-1, lograron triunfar sin él.Bell tiene hasta el próximo jueves para firmar el contrato si desea jugar en esta temporada.Desde hace tiempo sus compañeros de equipo quedaron cansados de hablar acerca del estatus de Bell y en este momento, los líderes del Norte de la Conferencia Americana parecen sentirse muy bien con la actuación que han tenido por su cuenta.Aunque Carolina no piensa lo mismo.Las Panteras, que tienen una marca de 6-3, vieron como su racha ganadora de tres partidos fue detenida abruptamente en una ciudad en donde nunca han ganado.Carolina cayó a un récord de 0-4 en todas las ocasiones que ha jugado en Pittsburgh y realmente nunca logró dominar después que los Acereros anotaron 21 puntos en los primeros 11 minutos del partido.Cam Newton completó 23 de 29 pases para 193 yardas y un par de pases hacia Christian McCaffrey que este corredor de poder, que lleva dos años en ese puesto, convirtió en anotaciones, aunque el enfrentamiento entre Newton y Roethlisberger nunca se materializó.

