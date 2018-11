Revelan convocatoria del Tri para enfrentar a Argentina

Ciudad de México.- El regreso de Miguel Layún a la Selección Mexicana es la principal novedad en la convocatoria para los partidos contra Argentina.El futbolista del Villarreal no jugaba con el Tri desde la derrota en Octavos de Final de la Copa del Mundo. El gran amigo de Javier Hernández (quien está hoy en el ojo del huracán tras admitir que ha pensado en decirle "no" al Tricolor) tiene una chance más de vestir la verde.Esta vez cambió, además, la baraja de porteros. Jesús Corona y Guillermo Ochoa, los de siempre, acompañarán a Hugo González; los guardametas Gibrán Lajud y Raúl Gudiño esperarán otra oportunidad.En la defensiva, Ricardo Ferretti mantuvo la base de anteriores llamados al convocar a Edson Álvarez, Jesús Angulo, Gerardo Arteaga, Néstor Araujo, Diego Reyes y Luis Rodríguez.En el mediocampo no hay novedades. Jesús Gallardo, Javier Güémez, Érick Aguirre, Víctor Guzmán, Jesús Dueñas, Isaac Brizuela, Érick Gutiérrez, Javier Aquino, Roberto Alvarado, Marco Fabián e Hirving Lozano fueron los elegidos.Los delanteros son Raúl Jiménez, Henry Martín, Alan Pulido y Ángel Zaldívar.El Tricolor se concentrará el domingo por la noche y el lunes viajará a Argentina, en donde se incorporarán los futbolistas que militan en Europa.México enfrenta a Argentina el 16 y 20 de noviembre, en Córdoba y Mendoza, respectivamente.PORTEROSJesús Corona (Cruz Azul)Hugo González (Necaxa)Guillermo Ochoa (Standard Lieja)DEFENSASEdson Álvarez (América)Jesús Angulo (Santos)Gerardo Arteaga (Santos)Néstor Araujo (Celta de Vigo)Diego Reyes (Fenerbahce)Miguel Layún (Villarreal)Luis Rodríguez (Tigres)MEDIOCAMPISTASJesús Gallardo (Monterrey)Javier Güémez (Querétaro)Érick Aguirre (Pachuca)Víctor Guzmán (Pachuca)Jesús Dueñas (Tigres)Isaac Brizuela (Guadalajara)Erick Gutiérrez (PSV Eindhoven)Javier Aquino (Tigres)Roberto Alvarado (Cruz Azul)Marco Fabián (Frankfurt)Hirving Lozano (PSV Eindhoven)DELANTERAHenry Martín - AméricaAlan Pulido - GuadalajaraÁngel Zaldívar - GuadalajaraRaúl Jiménez - Wolverhampton

